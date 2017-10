Sfaturi de la medici pentru mini-vacanţa de 1 Mai: Aveţi grijă la bere şi grătare!

Sfaturi de la medici pentru mini-vacanța de 1 Mai: Aveți grijă la bere și grătare!

Mult așteptata mini-vacanță de 1 Mai aduce în atenția medicilor problema exceselor alimentare și a consumului exagerat de alcool. De aceea, ca în fiecare an, aceștia recomandă populației să nu „sară calul“ în nicio privință pentru a nu înlocui distracția cu patul de spital.Trei zile și trei nopți. Atât va dura distracția pe litoral, în mini-vacanța de 1 Mai. Pentru a se bucura din plin de această libertate, medicii le recomandă atât constănțenilor, cât și turiștilor, să nu se „întreacă” în grătare și sticle de alcool.„Pentru a nu ajunge victimele propriilor greșeli alimentare, constănțenii trebuie să fie echilibrați. Nu este nevoie de excese pentru a te simți bine, asta dacă nu vrei să ajungi în spital chiar în vacanță! Din păcate, în fiecare an, numărul prezentărilor din urgență, dar și al internărilor, ne arată că oamenii nu sunt deloc cumpătați. Aceștia ajung la spital cu probleme digestive grave și cu probleme generate de consumul exagerat de alcool. Desigur, trebuie precizat și că în fiecare an am avut și cazuri de consum de substanțe psihotrope.O altă categorie este cea a pacienților cronici care trebuie să își urmeze tratamentele ca și până acum și să nu uite de recomandările medicale”, a precizat dr. Mihnea Avram, directorul medical al Spitalului Județean Constanța.Alimentele grase, dușmanul pacienților cu probleme digestivePentru pacienții cu afecțiuni gastrice (gastrite, ulcer gastro-duodenal) se recomandă evitarea consumului de carne grasă, afumată, a cârnaților, a combinațiilor de carne într-un timp foarte scurt.„Aceasta este o perioadă «scăldată» în alcool și cu un consum foarte mare de alimente grase, greu de digerat. Nu sunt puțini cei care, după un ospăț de acest gen, ajung la medic cu probleme digestive specifice.Atenție și la pacienții cronici! Aceștia se decompensează din cauza exceselor și pot ajunge în stare foarte gravă la spital”, a precizat dr. Ioana Buzoianu, medic specialist internist în cadrul Centrului medical de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă Gastromond.Unde cerem ajutor medicalCu excepția unităților sanitare de stat care au departamente de primiri urgențe, centrele medicale care au program în această perioadă sunt următoarele:- Spitalul Euromaterna - 0241/605.555, linii de gardă non-stop pe obstetrică-ginecologie și pediatrie.- Ovidius Clinical Hospital - 0241/480.400, linie de gardă non-stop pe chirurgie.- Homeomed - 0241/693.355, linie de gardă non-stop de consultații, tratamente și perfuzii pentru copii și adulți.- Iowemed - centrul de pe Șos. I.C. Brătianu, 0241/587.676, linie de gardă non-stop pentru consultații, tratamente și perfuzii pentru copii și adulți, iar astăzi, 1 Mai, programul consultațiilor este același ca într-o zi de week-end.- Spital Isis - 0341/463.344, linie de gardă non-stop pe obstetrică-ginecologie și în timpul zilei, în intervalul 8,00 - 20,00.