Sfatul nutriţionistului. Ce este indicat să mănânci în funcţie de vârstă

Aceştia sunt nişte ani tumultoşi, în care te împarţi între carieră, copii şi viaţa de familie. Din păcate, fix atunci când ai nevoie de energie, metabolismul începe să se lenevească, iar masa musculară să scadă. Nu e de mirare că încerci să îţi regăseşti energia ronţăind dulciuri. Dacă doreşti să îţi întemeiezi o familie, trebuie să te gândeşti la maximizarea fertilităţii. Păstrează-ţi energia cu alimente care au indicele glicemic scăzut, mănâncă puţin şi des. Alimentele cu indice glicemic scăzut eliberează energia treptat, menţinând senzaţia de saţietate pentru un timp mai îndelungat, echilibrând astfel organismul. Opţiunile sănătoase includ pâine integrală sau de secară, prăjituri cu ovăz, orez basmati sau paşte integrale. În plus, aceste alimente sunt bogate în nutrienţi, mult mai sănătoase faţă de produsele echivalente, rafinate.





La 40 de ani







Procesul de îmbătrânire devine mai evident, iar îngrăşarea în zona abdomenului, cauzată de pierderea masei musculare, devine o problemă. Acesta este momentul oportun pentru a verifica în ce fel dieta şi stilul de viaţă se reflectă în nivelul colesterolului, al presiunii arteriale şi al hormonilor. Ca soluție, proteinele slabe (peste, pui, lactate slabe), combinate cu exerciţii fizice îţi vor păstra masă musculară. Este bine-venită şi creşterea uşoară a aportului de proteine, pentru a ajuta la arderea mai multor calorii şi la menţinerea energiei pentru mai multă vreme, fără a simţi nevoia de „ronţăieli”. Legumele verzi sunt necesare la orice vârstă, iar cele din familia cruciferelor (năsturel, broccoli, conopidă) sunt cu atât mai sănătoase, deoarece conţin un compus care ajută ficatul să elimine estrogen şi să menţină astfel echilibrul hormonal.





La 50 de ani







Alegerile alimentare sunt esenţiale în această etapă, deoarece digestia şi absorbţia alimentelor devin mai lente. Inima este cea mai importantă, aşa că trebuie să consumi sare cu grijă, fiindcă după menopauză nu mai eşti protejată de efectele benefice ale estrogenului. Un nivel mărit de sare va creşte riscul apariţiei pietrelor la rinichi şi a osteoporozei. Nici sănătatea ochilor nu trebuie neglijată. Înlocuieşte sarea cu ierburi, condimente, citrice, usturoi, ardei iute şi verifică etichetele alimentelor (peste 1,5 g de sare la 100 g este mult). Ai grijă de sănătatea ochilor tăi consumând spanac, porumb, dovleac şi alte legume şi fructe galbene şi portocalii. Acestea conţin doi antioxidanţi - luteină şi zeaxantină - ce acţionează ca un ecran de protecţie împotriva razelor solare. Mănâncă fibre mai solubile, precum mere, pere, fasole, ovăz, seminţe de in. Acestea ajută digestia şi contribuie la eliminarea excesului de colesterol. Seminţele de in conţin şi lignani, un tip de estrogen al plantei, care echilibrează nivelul hormonilor şi poate minimiza simptomele menopauzei. O porţie zilnică de iaurt cu conţinut redus de grăsimi îţi va asigura necesarul de calciu, iar bacteriile din acesta îţi vor creşte imunitatea. Alimentaţia corectă este foarte importantă, atât din punct de vedere fizic, cât şi mental. Zmeura şi murele sunt o sursă importantă de acid elagic, un nutrient care are grijă de creier pe măsură ce înaintezi în vârstă.





Nevoile nutriţionale ale organismului tău vor varia pe parcursul anilor, spun specialiştii GoodFood. În acest context, nutriţionista Kerry Torrens este de părere că, indiferent de vârstă, alegerile corecte în materie de alimentaţie vor face diferenţa.