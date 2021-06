Sfatul medicului - Controlaţi nivelul zahărului din sânge prin alimentaţie

Totodată, puteţi introduce în alimentaţie asparagusul, care contribuie la menţinerea nivelului de zahăr din sânge. Asparagusul conţine multă vitamina C, care protejează ţesuturile de ateroscleroză, afecţiune favorizată de diabet. Asparagusul se poate adăuga în salate sau se poate consuma sub formă de ceai. Şi fasolea păstăi este recomandată nu numai pentru sănătatea inimii, ci şi pentru combaterea diabetului. De-a lungul timpului s-a demonstrat că tecile de fasole au efect de scădere a glicemiei. Nu în ultimul rând, broccoli este o sursă foarte bună de quercitină, şi, în plus, conţine multă vitamina C şi potasiu. Nu uitaţi nici de morcovi, care conţin carotenoizi, antioxidanţi care protejează inima şi menţin nivelul insulinei. Atenţie, însă! Morcovii trebuie consumaţi cruzi, pentru că prin fierbere, fibrele se mărunţesc şi se poate absorbi din ele o cantitate mare de glucoză.

„Merele conţin apă sub formă legată care antrenează o parte din glucoză pentru a fi eliminată prin urină. De asemenea, merele au un conţinut ridicat de fibre care asigură un tranzit intestinal mai bun şi eliminarea glucozei”, explică nutriţionistul Ionuţ Ştefan. Ca urmare, o persoană cu diabet poate consuma maximum 400 de grame de mere pe zi, iar una sănătoasă, cel mult o jumătate de kilogram.