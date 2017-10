Sfatul logopedului: ce poate indica "setea de aer"

Chiar dacă majoritatea micuților au probleme comune de pronunție a anumitor litere sau face confuzie între ele, există simptome serioase, ușor de recunoscut, ale problemelor logopedice.„Dacă cel mic are probleme de limbaj și vorbire, trebuie să vă adresați logopedului. Specialistul trebuie consultat atunci când copilul are dificultăți de limbaj și vorbire în pronunțarea unor cuvinte, are probleme școlare, vrea să spună ceva, dar parcă intră în «sete de aer» și folosește mâna dreaptă când mănâncă, desenează, colorează, dar scrie cu mâna stângă”, a explicat dr. Cristina Gemănaru, de la Centrul „Marea Neagră”.