Sexul - doar plăcere, nu procreare

Sexul va rămâne, în câțiva ani, doar plăcere, fără să mai fie folosit pentru a face copii. La această concluzie au ajuns cercetătorii, care au observat că din ce în ce mai multe cupluri apelează la fertilizare in vitro pentru a avea moștenitori. Sexul va deveni inutil pentru reproducerea umană în doar zece ani, arată un nou studiu citat de dailymail.co.uk. Potrivit oamenilor de știință, tot mai multe cupluri cu vârste de peste 30 de ani vor apela la fertilizarea in vitro, deoarece reproducerea pe cale naturală este „destul de ineficientă”. Uimitoarea viziune asupra viitorului vine de la doctorul John Yovich, de la o universitate din Australia. Acesta crede că fertilizarea in vitro este o metodă mai ușoară și poate ușura reproducerea pentru cuplurile care au amânat conceperea unui copil din cauza carierei, fiind o metodă mai eficientă decât cea pe cale naturală. Studiul arată că în timp ce tinerii adulți nu au decât o șansă din patru în fiecare lună pentru reproducerea prin sex, pentru cei trecuți de 35 de ani, șansele scad la una din zece. Doctorul Yovich compară această rată de reproducere pe cale naturală cu cea prin metoda in vitro. El susține că, în zece ani, fertilizarea in vitro va avea o rată de succes de 100%. „În cinci ani de zile, cuplurile care se apropie de 40 de ani vor lua în calcul mai întâi această metodă, fertilizarea in vitro, în momentul în care decid sa aibă un copil”, susține Doctorul Yovich. Cercetătorul se bazează pe faptul că fertilizarea in vitro a funcționat aproape de fiecare dată la bovine. Doctorul susține că nu există vreun motiv pentru care această rată de succes să nu existe și în cazul oamenilor.