Sex în timpul menstruaţiei: da sau nu?

Sex în timpul menstruației: da sau nu?

Raspunsul este un Da cat se poate de categoric. Si pentru ca relatiile sexuale din timpul menstruatiei ridica intotdeauna niste semne de intrebare, te lamurim imediat.Interzis? Din contra!Nu exista absolut niciun motiv medical pentru care sa iti refuzi partenerul in aceasta perioada a lunii. Poate doar unul ce tine de propriile idei si conceptii. Cert este ca o femeie poate avea dorinte sexuale si in aceasta perioada, uneori chiar mai accentuate decat de obicei. Mai mult, pentru unele dintre ele menstruatia este perioada cu libidoul setat la maximum.Acest lucru se intampla mai ales in cazul femeilor care utilizeaza pilule contraceptive. Stim cu totii ca acestea diminueaza libidoul, iar perioada de 7 zile de pauza vine in acest caz ca o fereastra deschisa spre placere, scrie site-ul teotrandafir.ro.