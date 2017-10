Serviciu extrem de util oferit de CFR Călători nevăzătorilor din Constanţa

Serviciu extrem de util oferit de CFR Călători nevăzătorilor din Constanța

CFR Călători Constanța pune la dispoziția călătorilor nevăzători un serviciu de însoțire. Pentru a beneficia de acesta, deficienții de vedere trebuie să parcurgă următoarele etape: după cumpărarea biletului CFR, cu minimum 48 ore înainte de plecare, se solicită o cerere, formular tip, de la șefa de tură din gara respectivă, formular care trebuie completat cu datele trenului de plecare (nr. tren, oră, vagon, loc) și datele trenului de legătură. „Personal, urmând experiența proprie, am plecat, fiind așteptat în București de un însoțitor, lucrător CFR, care a stat cu mine până la plecarea trenului București-Bistrița, unde am fost condus până la locul meu din vagon. În același mod, la întoarcerea de la Bistrița, având depusă cererea de sosire în București, am fost preluat de un însoțitor, lucrător CFR, care m-a condus și m-a urcat în trenul de Constanța. Cred că este un serviciu foarte bun pentru nevăzători, fără să fie nevoie să apelăm la alte persoane, care să ne însoțească. Am fost foarte mulțumit de modul în care am fost tratat și condus de personalul care m-a asistat. Din acest motiv, Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Constanța-Tulcea, aduce mulțumirile sale CFR Călători, pentru serviciul de însoțire pe care acesta îl pune la dispoziție persoanelor nevăzătoare”, a declarat Petru Pop Șpan, președinte al Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Constanța-Tulcea.