Servicii medicale de top la o nouă clinică deschisă la Constanţa

Servicii medicale de top la o nouă clinică deschisă la Constanța

Cu 26 de cabinete medicale destinate specializărilor precum medicină internă, cardiologie, pediatrie sau dermatologie, Hyperclinica Medlife Constanța și-a deschis porțile pentru constănțeni.„Constanța reprezintă unul dintre orașele strategice pentru planul nostru de extindere și dezvoltare pe plan medical. Am achiziționat un laborator, am deschis o clinică de mari dimensiuni dotată cu echipamente medicale ce reprezintă o noutate chiar și la nivel internațional, am dezvoltat un centru de excelență în dermatologie și am amenajat o farmacie proprie”, a precizat Mihai Marcu, președintele consiliului de administrație MedLife.Această nouă unitate medicală este dotată și cu echipamente medicale de top, dar și un Centru de Excelență în Dermatologie estetică - DermaLife, ce oferă servicii de depistare a canceului de piele încă din stadii incipiente. În acest sens, clinica dispune de un dermatoscop de ultimă generație pentru diagnosticarea cu acuratețe a tumorilor cutanate.„DermaLife reunește toată gama de servicii de dermatologie, de la investigații specifice bolilor de piele, până la diagnostic și tratament de ultimă generație. Centrul beneficiază de cea mai modernă aparatură medicală în domeniu, un bloc operator complet echipat care include staționar pentru recuperarea postoperatorie și medici cu expertiză certificată și cu o experiență de peste 15 ani în dermatologie”, a precizat dr. Viviana Iordache, medic specialist dermatolog, specialist în cadrul centrului.