Serialul "Dr. House", solutia salvatoare pentru un pacient grav bolnav

Solutia pentru un caz medical foarte dificil a fost gasita de un medic german cu ajutorul unui episod din serialul "Dr. House", scrie Mediafax.O insuficienta cardiaca severa si inexplicabila, o febra de origine necunoscuta, o ingrijoratoare deficienta vizuala si auditiva, o misterioasa inflamare a esofagului - acest caz al unui barbat german in varsta de 55 de ani, fara antecedente medicale serioase, era un mister pentru medici. Pana cand un profesor de la Clinica universitara din Marbourg, Juergen R. Schaefer, a facut legatura cu evenimentele relatate intr-un episod din serialul american "Dr. House", in care era evocat un caz improbabil de otravire cu cobalt, se afirma intr-un articol publicat in revista The Lancet.