Septembrie, Luna Mondiala a Surditatii

Pierderea auzului este o afecțiune de integrare socială cu impact major: nu putem comunica cu familia și prietenii, nu mai înțelegem conversațiile telefonice, nu auzim televizorul, muzica, sunetele naturii.Hipoacuzia (pierderea de auz) este cea mai frecventă deficiență senzorială, care afectează mai mult de 500 de milioane de oameni. De aceea, luna septembrie este marcata in toata lumea, ca fiind luna mondiala a surditatii, moment in care specialistii demareaza o serie de campanii de constientizare a efectelor pierderii auzului. O persoană cu hipoacuzie își pierde capacitatea de a distinge sunetele vorbirii și poate avea o putere redusă de comunicare, acestea ducând în final la dezavantaje economice și educaționale sau chiar la izolare socială.Statisticisticile estimează că în anul 2015 numărul persoanelor hipoacuzice va crește la 700 milioane. Dintre aceștia, aproximativ 90 milioane vor fi europeni. În România peste 2 milioane de persoane au o problemă de auz.Până la 50% dintre persoanele cu deficiențe auditive au vârsta sub 65 de ani, mulți dintre ei fiind copii sau tineri.3 bebeluși din 1.000 se nasc cu probleme permanente de auz, potrivit Mediafax.