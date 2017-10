Semne care dau de gol o imunitate scăzută

Unii oameni sunt mai tot timpul bolnavi. Alții, în schimb, nici măcar nu răcesc. Totul ține de vulnerabilitatea sistemului imunitar. Cu cât avem un sistem imunitar mai puternic, cu atât organismul este mai păzit de viruși. Potrivit specialiștilor, organismul trimite semnale de alarmă atunci când este vulnerabil. Trebuie însă să știți să le observați. Iată care sunt obiceiurile zilnice care afectează sistemul imunitar, ducând la scăderea lui:I Kilogramele în plus - acestea sunt dăunătoare pentru inimă, creier, dar și pentru sistemul imunitar, căci provoacă dezechilibre hormonale și inflamații care împiedică lupta împotriva infecțiilor. De exemplu, s-a constatat că dintre persoanele care s-au îmbolnăvit de AH1N1, cele mai multe sufereau și de obezitate.I Răceală care persistă - în medie, un adult răcește aproximativ de trei ori pe an, iar răceala durează trei - patru zile. Dacă răciți mai des, înseamnă că rezistența la îmbolnăviri este scăzută și ar trebui să luați măsuri. Una dintre acestea constă în grija vizavi de alimentație: consumați alimente bogate în vitaminele A și C și în minerale, precum zinc și seleniu. I Prea multe dulciuri strică - zahărul nu este periculos doar pentru siluetă. Potrivit unui studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition, o sută de grame de zahăr consumat zilnic împiedică leucocitele să lupte împotriva bacteriilor, pentru mai mult de cinci ore de la consumarea produsului alimentar dulce. I Lipsa de lichide - medicii recomandă, în momentul în care organismul este bolnav, consumul de lichide, întrucât toxinele pot fi eliminate printr-o bună hidratare. În caz contrar, toxinele rămân în organism și duc la scăderea sistemului imunitar.