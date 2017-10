Seminţele de in şi ceaiul verde, duşmanii colesterolului

Semințele de in și ceaiul verde, dușmanii colesterolului

Câteva plante sunt considerate de specialiști aliați de nădejde în lupta împotriva colesterolului. Semințele de in și uleiul din semințe de in conțin acizi grași omega 3, care protejează inima și vasele de sânge de daunele provocate de nivelul ridicat al colesterolului. Specialiștii recomandă 1-2 linguri cu semințe de in sau o linguriță cu ulei din semințe de in în fiecare zi, cât timp este necesar. De asemenea, zilnic trebuie să consumăm doi litri de apă. Usturoiul are rolul de a crește nivelul colesterolului bun. Consumat regulat, usturoiul are capacitatea de a scădea colesterolul rău, potrivit numeroaselor studii. Experții recomandă persoanelor care au astfel de probleme să consume un cățel de usturoi sau mai mulți în fiecare zi sau să urmeze un tratament pe bază de capsule cu extract de usturoi. Deoarece usturoiul subțiază sângele și favorizează sângerarea, nu trebuie să iei alte medicamente pentru subțierea sângelui și nu trebuie să urmezi un tratament pentru scăderea presiunii sângelui. De asemenea, nu este indicat consumul de usturoi dacă ești programat(ă) pentru o intervenție chirurgicală. Patru cinci pahare de ceai negru sau verde pot face minuni în lupta cu colesterolul. Daca nu îți place ceaiul verde, poți cumpăra capsule cu extract din ceai verde de la plafar. Se vor administra trei capsule de 100 de miligrame în fiecare zi. Evită sa folosești doze medicale de ceai verde pe o perioadă nelimitată de timp, deoarece poate stimula sistemul nervos. Specialiștii sunt de părere că măceșele sunt cele mai bune plante pentru sănătatea inimii. Unii cercetători sunt de părere că acestea ajută și la scăderea colesterolului. Poți consuma ceai sau capsule cu extract de măceșe.