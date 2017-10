Sedentarismul, factor declanşator al hemoroizilor

Sedentarismul, factor declanșator al hemoroizilor

Deși este considerată o boală a vârstnicilor, boala hemoroidală apare din ce în ce mai des la pacienții până în 50 de ani, unuldin factorii declanșatori fiind sedentarismul, susțin medicii proctologi din cadrul On Clinic Constanța. Tratat la timp, pacientul care suferă de hemoroizi nu va mai trece prin chinurile provocate de complicațiile bolii.Persoanele sedentare sunt cele mai predispuse la boala hemoroidală, susțin specialiștii, iar această afecțiune poate să apară și la vârste tinere, deși este considerată o boală a „bătrâneții”.Alte cauze pentru apariția hemoroizilor sunt vârsta înaintată (vasele hemoroidale se deteriorează o dată cu trecerea timpului și cu înaintarea în vârstă), moștenirea genetică, constipația și diareea, efortul exacerbat, regimul alimentar (consumul excesiv de carne, condimente, băuturi carbogazoase, ciocolată, cafea și alte băuturi energizante), bolile de ficat (hepatita sau ficatul gras), circulația proastă a sângelui, chiar și unele medicamente, cum ar fi antidepresivele, suplimentele alimentare de fier și narcoticele.„Hemoroizii sunt o boală a țesutului vasculo-conjunctiv din zona anusului. În funcție de zona în care hemoroizii sunt dispuși, aceștia sunt clasificați în două categorii: sunt hemoroizi interni, când sunt localizați în interiorul canalului anal, și hemoroizi externi, când sunt localizați în exterior.Din păcate, oamenii au devenit din ce în ce mai sedentari, iar acest fenomen reprezintă unul dintre factorii declanșatori ai apariției hemoroizilor. Șoferii, persoanele care stau pe scaun la birou ore întregi, dar și alte categorii profesionale care implică sedentarismul sunt mai predispuși la hemoroizi, iar sfatul nostru este să acorde câteva zeci de minute pe zi pentru a face mișcare și să renunțe la alimentele care irită intestinele”, declară Aura Manole, managerul On Clinic Constanța.Tratamente personalizateÎn cadrul On Clinic Constanța, există tratamente pentru hemoroizi de ultimă generație care distrug hemoroizii și anihilează venele afectate.Metodele de tratament ale hemoroizilor sunt metode care nu presupun intervenția chirurgicală, iar dintre cele mai eficiente amintim: ligaturarea hemoroizilor interni cu benzi elastice, fototermocoagularea hemoroizilor cu raze infraroșii și excizia hemoroizilor externi cu radiofrecvență.„Din fericire, metodele de tratare a hemoroizilor au avansat foarte mult în ultima decadă și nu mai sunt necesare intervențiile chirurgicale, cele mai moderne metode de tratare fiind ligaturarea cu benzi elastice și fototermocoagularea cu raze infraroșii.Un tratament de hemoroizi trebuie început în momentul imediat următor observării simptomelor.Pe lângă tratamentul recomandat de proctolog, pacientul va face câteva modificări ale dietei, prin înglobarea în aceasta a unei cantități mai mari de fructe și legume proaspete, de fibre și cereale integrale și de lichide. În combinație cu aceste modificări făcute în scopul echilibrării digestiei, se poate recurge și la stabilirea unui program scurt de exerciții fizice ușoare care să ajute la menținerea în formă și la eliminarea sedentarismului, un mare aliat al hemoroizilor”, a mai precizat managerul On Clinic.Toate aceste sfaturi sunt utile numai dacă acompaniază o monitorizare atentă a medicului, care va efectua, în primă fază, o consultație medicală amănunțită. În funcție de diagnostic, este prescris tratamentul medical de urmat.