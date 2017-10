Secţie de Pediatrie de 20 de milioane de euro, la Spitalul Judeţean Constanţa

Secție de Pediatrie de 20 de milioane de euro, la Spitalul Județean Constanța

Managerul Spitalului Clinic Județean Constanța, Dănuț Căpățână, a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, că printre prioritățile acestui an se numără ridicarea unei noi clădiri în curtea spitalului, în care să funcționeze Secția de Pediatrie, în condițiile în care secția are în prezent doar 75 de paturi în loc de 120 cât ar fi nevoie, fiind cel mai mic număr de paturi din toate județele mariale țării raportat la numărul de locuitori.O nouă Secție de Pediatrie, investiție în valoare de 20 de milioane de euro într-o clădire construită în curtea Spitalului Județean Constanța. Acesta este planul conducerii, managerul instituției, Dănuț Căpățână, declarând că, oricât s-ar reabilita actuala Secția de Pediatrie, tot nu se va ridica la standardele anului 2015.„Noi avem ca prioritate - și am purtat discuții chiar în această dimineață cu directorul Direcției de Sănătate Publică - să facem o secție nouă. Am făcut memorii către Consiliul Județean, către Ministerul Sănătății și așteptăm rezultatele. Dorința mea este de a face o secție exterioară, motivația fiind că, indiferent cât am moderniza actuala Secție de Pediatrie, cerințele anului 2015 în materie de circuite pentru copii sunt absolut diferite față de ceea ce avem noi ca spații acum. Cu alte cuvinte, putem să reabilităm și să aducem gradul de confort la un hotel de patru, cinci stele, dar nu știu dacă vom putea respecta circuitele, pentru că, fizic, nu avem cum să mărim spitalul. Circuitele pentru copii sunt circuite specifice, cu alte intrări și ieșiri. Ideal ar fi să se facă o construcție nouă, că îi spune secție, că îi spune spital, care să respecte toate aceste cerințe. În jur de 20 de milioane de euro va costa această secție. După ce se va lămuri bugetul, voi avea o discu-ție cu domnul ministru. Aș fi foarte fericit dacă anul acesta am reuși să facem măcar proiectul, pentru că un proiect făcut înseamnă o estimare corectă a costurilor, înseamnă posibilitatea de a organiza o licitație”, a declarat managerul instituției.Situația grea a pediatriei din Constanța i-a determinat pe mai-marii spitalului să se gândească serios la o nouă Secție de Pediatrie, care să cuprindă maternitatea, pediatria și chirurgia pediatrică și care să fie legată de spital, nemaifiind nevoie și de spălătorie, bucătărie, laborator sau imagistică, funcțiunile de care dispune deja spitalul, iar secția s-ar putea folosi de ele.„Situația pediatriei din Constanța este una foarte grea, adică avem cel mai mic număr de paturi din toate județele mari din țară, iar aici vorbesc raportat la numărul de locuitori. Acum sunt 75 de paturi și necesarul ar fi de 120 de paturi. Nu exagerez cu nimic când spun că Spitalul Județean Constanța acoperă o populație de aproape un milion de locuitori. Eu vorbesc de 20 de milioane de euro în condițiile în care ne dorim o secție exterioară, care să cuprindă maternitate, pediatrie, chirurgie pediatrică, având avantajul de a fi în curtea spitalului și de a fi legat de acesta, adică n-ar trebui să mai aibă celelalte funcțiuni: spălătorie, bucătărie, laborator, imagistică, pentru că pe toate acestea le are Spitalul Județean și s-ar putea folosi de ele”, a precizat Dănuț Căpățână.