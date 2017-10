Secţia de pediatrie a Spitalului de Pneumoftiziologie Constanţa necesită renovări urgente

Secția de pediatrie a Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța necesită renovări urgente

Asociația „Sofya Tomitana“ a organizat, la Constanța, o licitație de tablouri pentru strângerea de fonduri destinate proiectului de reamenajare și dotare a Secției de Pediatrie a Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare.La evenimentul care a strâns peste 100 de persoane s-au licitat atât lucrări donate de artiști ai Uniunii Artiștilor Plastici, cât și desene și picturi realizate de copii.Datele arată că, săptămânal, la secția de Pediatrie a Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, un copil este diagnosticat cu tuberculoză. Clădirea în care funcționează spitalul are o vechime de aproape 100 de ani și necesită lucrări ample de reamenajare. Din cauza lipsei de fonduri pentru investiții cu care spitalul s-a confruntat în ultimii ani, în momentul de față sistemul de termoficare al clădirii nu mai este funcțional, ceea ce face ca, de multe ori, părinții să refuze internarea copiilor aici. În plus, lipsesc dotările pentru amenajarea sălii de mese și a unui loc de joacă în care să se respecte standardele de siguranță.Spitalul este singurul din sud-estul României care tratează copii cu afecțiuni pulmonare. În primul semestru al acestui an, 258 de copii au fost internați aici cu diverse afecțiuni pulmonare.„Este prima dată când implicăm societatea civilă în demersurile noastre. Este o inițiativă binevenită, pentru că, atunci când vine vorba de copii, nu este suficient să le asigurăm medicamentele. Copiii aceștia rămân spitalizați în medie o lună de zile și au nevoie de aceleași lucruri pe care și le dorește orice copil”, a declarat dr. Elena Danteș, șeful Secției de Pediatrie a Spitalului de Pneumoftiziologie.v v vLa evenimentul de vineri, au fost prezenți reprezentanții conducerii spitalului: dr. Erdin Borgazi, managerul spitalului, dr. Elena Dan-teș, director medical, și dr. Elena Dumitrache, șefa secției de pediatrie a unității sanitare.„Evenimentul de vineri a fost doar primul pas, pentru că intenționăm să continuăm să atragem și alte finanțări, în așa fel încât să putem duce la bun sfârșit proiectul pe care l-am început. Oricine poate sprijini cauza noastră și a copiilor internați aici prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice sau a 20% din impozitul pe profit pentru companii”, a declarat dr. Adriana Câmpeanu, președinte al Asociației „Sofya Tomitana”.