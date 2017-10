Secţia de cardiologie, plină de constănţeni bolnavi

Secția de cardiologie, plină de constănțeni bolnavi

Secția de cardiologie funcționează la capacitate maximă din cauza faptul că foarte mulți bolnavi care suferă de inimă au ajuns la spital în ultima perioadă. Oscilațiile de temperatură sunt principalul vinovat, spun medicii, din cauza căruia aceștia se resimt.„Am început să mă simt rău de când a dat căldura. Mi-a tot crescut tensiunea, am început să am amețeli și să nu mă mai pot ține pe picioare și am venit la spital să vedem ce-mi spun doctorii.Nu este bine nici așa, cu temperaturi prea mari. Mai ales că se tot schimbă vremea și nici nu mai știm cum să ne îmbrăcăm”, spune o pacientă.