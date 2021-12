Secrețiile vaginale din timpul sarcinii se pot ține sub control

Pe timpul celor nouă luni de sarcină, schimbările din corp le pot provoca o mulțime de stări gravidelor. Prin urmare, este mai bine să fiți pregătită și să știți exact la ce să vă așteptați. Astfel, din momentul în care o femeie rămâne însărcinată, corpul ei începe să sufere mari schimbări, una dintre acestea fiind creșterea cantității secrețiilor vaginale. Totuși, acest lucru este normal și, în general, nu indică o problemă. Cauzele pot varia și, uneori, pot indica o complicație. Ce cauzează secrețiile vaginale în sarcină? Potrivit dr. Cristina Rădulescu, leucoreea, cunoscută și sub numele de secreție vaginală abundentă în timpul sarcinii, este un mucus cervical gros, alb sau limpede, lăptos, care începe să apară la doar două săptămâni după fertilizarea ovulului. Hormonii placentari produc acest lichid pentru a proteja colul uterin. Apoi, pe măsură ce săptămânile trec, secrețiile vaginale cresc în cantitate și devin mai deranjante în ultimele câteva săptămâni înainte de naștere. Acest lucru se datorează faptului că bebelușul începe să apese cu capul, împingând fluidele cervicale. Dacă lichidul vaginal are alte caracteristici în timpul sarcinii, poate exista o problemă. În acest caz, trebuie să luați legătura cu un medic ginecolog. Totodată, infecțiile vaginale sunt frecvente în timpul sarcinii, mai ales după al doilea trimestru, iar atunci când apar, secreția este verzuie sau galbenă, are un miros puternic și poate fi însoțită de iritație și senzație de mâncărime. Cert este că, în timpul sarcinii, cel mai frecvent tratament este reprezentat de creme și supozitoare, deoarece oamenii de știință nu sunt siguri de efectele pe care medicamentele orale le au asupra fătului.