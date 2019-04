Secretele urzicilor. Cum consumăm acest „foc vindecător”





Madlena CĂLUGĂREANU





Urzica este acea plantă banală, care se găsește cu ușurință primăvara, fiind folosită de sute de ani ca plantă medicinală, întrucât are multiple efecte benefice pentru organism.Urzicile sunt unele dintre cele mai bogate plante în substanțe cu efecte benefice asupra organismului uman. Acestea ajută la detoxifierea organismului, luptă cu anemia, sporesc energia, au proprietăți analgezice, sunt bogate în fier și magneziu, luptând împotriva bacteriilor. Fie că planta este consumată sub formă de ingredient pentru mâncare, fie că este consumată sub formă de ceai sau tinctură, beneficiile sunt multiple.Sunt numite „focul vindecător”, deoarece înțeapă și dau senzația de arsură în contact cu pielea. Urzicile sunt, în primul rând, o sursă excelentă de proteine, fier sau minerale și din acest motiv consumul lor este recomandat oricui. Este o plantă bogată în fier, siliciu, magneziu și potasiu. Conține un număr mare de aminoacizi, este bogată în vitaminele B2, K, C și betacaroten, fiind indicată pentru detoxifiere și pentru regenerarea organismului, spun specialiștii.Consumate primăvara, după o iarnă în care organismul uman a fost privat de multe dintre substanțele nutritive importante pentru sănătate, urzicile fac adevărate minuni.