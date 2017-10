Secretele regimului de slăbire cu lămâie

Regimul de slabire cu lamaie consta in a introduce consumul de lamaie de-a lungul intregii zile, la micul dejun, la pranz, la cina si intre mese, sub forma de citronada. Vei slabi pana la 3 kilograme in prima saptamana si pana la 10 kilograme in 3 saptamani. Rezultatele pot varia in functie de raspunsul organismului.Gratie virtutilor lamaiei, kilogramele se vor topi. Riscul este ca odata cu grasimea sa se topeasac si masa musculara. De aceea, pe langa consumul de lamaie si al celorlalte tipuri de alimente recomandate, este bine sa faci si miscare.Bea sucul unei lamai dizolvat intr-un pahar cu apa calduta, cand te trezesti. Asteapta jumtate de ora si abia apoi bea cafeaua si manaca ceva. Poti bea suc de lamaie si in cursul zilei, maximum inca 3 pahare. In total, cu tot cu paharul de suc de dimineata, trebuie sa bei cel putin sase pahare de lichid pe zi.Alaturi de apa, sucul de lamaie stimuleaza sistemul digestiv, favorizeaza tranzitul si eliminarea toxinelor. El contine si vitamine, minerale si oligo-elemente necesare organismului, scrie incomemagazine.ro.