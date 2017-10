Se pune lacătul pe Spitalul Judeţean Constanţa?

Se pune lacătul pe Spitalul Județean Constanța?

Sistemul sanitar din țara noastră este subfinanțat. Medicii s-au obișnuit să nu găsească în spitale nici măcar mănușile chirurgicale necesare pentru operații, iar pacienții să-și aducă de acasă pastilele pentru tratamente. În această situație este, de aproape doi ani, și Spitalul Județean Constanța. Iar, de parcă nu era de ajuns, conducerea spitalului se întreabă dacă va mai primi, de la 1 aprilie, și puținii bani pe care îi dădea Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Dr. Dan Căpățână, managerul unității spitalicești, a declarat în cadrul unei conferințe de presă ce s-a desfășurat ieri: „Astăzi suntem în 30 martie, mai este o zi și se încheie trimestrul I și noi nu știm ce buget vom avea în următorul trimestru. Nu am semnat niciun document cu reprezentanții CJAS Constanța privind bugetul pe trimestrul II, niciun act adițional măcar, motiv pentru care noi nu avem buget. În consecință, de la 1 aprilie, nu vom putea să facem comenzi, nici de medicamente, nici de materiale sanitare. Iar conducerea CJAS Constanța nici nu răspunde la telefon să îmi spună că vom încheia niște acte peste cinci zile sau o lună!”. În prezent, în farmacia spitalului mai sunt medicamente pentru o săptămână. „Avem soluții perfuzabile, antibiotice, cele necesare pentru a salva o viață. Dar ce ne facem peste o săptămână?”, a adăugat managerul. Răspunsul îl oferă tot el: pacienții vor fi nevoiți să cumpere absolut toate cele necesare pentru tratarea lor, căci reprezentanții spitalului nu vor mai putea comanda de la furnizorii de medicamente și materiale sanitare nici măcar seringi sau antibiotice. Cu chiu, cu vai, a subliniat dr. Căpățână, Spitalul Județean a ajuns la stadiul în care nu mai are datorii către furnizorii de medicamente. În schimb, CJAS Constanța are o datorie de peste 2,2 milioane de lei către unitatea sanitară. Iar existența acestui debit se răsfrânge, susține medicul, și în bugetul sărac împărțit secțiilor, și în lipsurile din spital. Ce spune CJAS Constanța Am încercat să-l contactăm pe Daniel Learciu, președintele CJAS Constanța, pentru a obține un punct de vedere cu privire la afirmațiile dr. Căpățână. La sediul instituției nu a fost însă de găsit, iar telefonul mobil era închis. În schimb, am primit un răspuns cu privire la situația financiară a Spitalului Județean Constanța, după 1 aprilie, de la Lămâița Antohi, purtător de cuvânt al CJAS. Astfel, potrivit acesteia, pe 29 martie, a apărut Hotărârea de Guvern prin care se prelungește actualul Contract-cadru până la 1 iunie. „CJAS Constanța urmează să încheie, pentru aprilie și mai, acte adiționale în baza procedurilor legale. Serviciile tuturor furnizorilor medicali vor fi decontate, astfel că nu există motive legale pentru ca activitatea acestora să fie afectată”, a afirmat reprezentantul CJAS Constanța.