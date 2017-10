Se mai dă şpagă în Spitalul Judeţean Constanţa? Cât aşteaptă bolnavii din Urgenţă pentru un medic?

Dr. Cătălin Grasa, directorul Medical al Spitalului Județean Constanța, în dialog cu cititorii Cuget Liber:

Se mai dă șpagă în Spitalul Județean Constanța? Cât așteaptă bolnavii din Urgență pentru un medic?

Directorul medical al Spitalului Județean Constanța, medicul Cătălin Grasa a intrat ieri, în dialog cu cititorii Cuget Liber și a răspuns întrebărilor legate de problemele pe care aceștia le-au ridicat în privința instituției. Principalele discuții s-au creat pe tema timpului de așteptare în Urgența spitalului, dar și a situației financiare a spitalului.„Subfinanțarea este cea care a provocat majoritatea problemelor“Este binecunoscut faptul că multe dintre problemele care există în prezent în cadrul Spitalului Județean se datorează, după cum susține conducerea, subfinanțării. Din acest motiv, nici salariile medicilor nu sunt la standardele unui spital de categoria I, adică unul în care sunt preluate, investigate și tratate cazuri extrem de complexe, ceea ce face ca unele dintre cadrele medicale să ceară „șpagă” pacienților. Însă chiar și în aceste condiții, medicul Cătălin Grasa susține că actul medical nu trebuie condiționat de bani și că pacienții care întâmpină astfel de probleme se pot adresa conducerii, în scris. „Din păcate, finanțarea precară și imposibilitatea creșterii salariilor angajaților până în maximum 70% din venituri, ne face să nu putem rupe acest cerc vicios. Aspect care se poate vedea și mai bine în sistemul privat, unde pacienții beneficiază de tratamente pe baza unor costuri. Este anormal ca cineva să condiționeze actul medical în cadrul spitalului, iar conducerea spitalului este permisivă de a soluționa reclamații din partea pacienților față de persoane din cadrul colectivului acestui spital, care cumva impun un act medical. Dacă aveți o problemă de natura celei pe care ați descris-o, aduceți la cunoștință prin-tr-o declarație în scris conducerii spitalului. Suntem conștienți că ducem o luptă grea, dar nu vom tolera asemenea aspecte.”, a explicat dr. Cătălin Grasa în cadrul interviului.De altfel, acesta este și motivul pentru care pacienții sunt încă trimiși să își cumpere din bani proprii, medicamentele. „Actualul contract semnat cu puțin timp în urmă cu Casa de Asigurări de Sănătate, acoperă integral decontul activității medicale a spitalului. Până acum acest lucru nu a fost posibil și din această cauză am avut sincope în aprovizionarea cu necesarul de materiale sanitare și medicamente. Sperăm ca, de acum, totul să funcționeze normal pe această linie”, completează medicul.„Timpul de așteptare din Urgență nu este cel mai performant“O altă problemă pe care cititorii Cuget Liber au punctat-o de-a lungul timpului se referă la timpul de așteptare la Urgența spitalului, fapt care îi nemulțumește pe mulți dintre cei care au ajuns, în calitate de pacienți la spital. Conducerea spitalului susține că această situație este binecunoscută, însă acesta explică situația dând exemplu numărul extrem de mic al medicilor care asigură serviciul medical, în condițiile în care prezentările depășesc în perioada de vară și dublul celorlalte spitale din țară. „Cunoaștem că nu de puține ori, timpul de așteptare din Urgență nu este cel mai performant. Cu toate acestea, eforturile pe care le fac medicii și asistentele Unității de Primire Urgențe, care în continuare sunt subdi-mensionați, sunt mari. Să nu uităm că Spitalul Județean Constanța, în special în perioada estivală, este singurul spital din județ care asigură atât urgența, cât și cazuistica cronică, de tratament, care reprezintă aproximativ 30% din totalul pacienților internați în spitalul nostru. De ce nu avem mai multe spitale? Pentru că pe acesta l-am moștenit. Ca să dăm un exemplu, Unitatea de primiri Urgențe din Mureș, un spital de rangul spitalului nostru a avut în 2012 un număr de 75.000 de prezentări, iar Constanța, în acel an, aproximativ 135.000", a mai spus medicul Grasa. Tot în privința serviciului de Urgență s-a ridicat și problema informațiilor care ajung la aparținători. Mulți dintre cei care își duc rudele la spital vor să înțeleagă ce se petrece cu acestea, fapt pentru care încearcă să „scoată” de la medici, cât mai multe informații. Din acest motiv, medicul susține că atât pacientul cât și aparținătorii au tot dreptul să fie informați asupra investigațiilor și a stării de sănătate a bolnavului.Morga spitalului, un subiect „sensibil“Nici morga spitalului nu a trecut neobservată în comentariile constănțenilor care vor să înțeleagă dacă sunt sau nu obligați să accepte serviciile firmei mortuare din cadrul spitalului, subiect despre care medicul recunoaște că este unul „sensibil”, însă despre care susține că se desfășoară în deplină legalitate. „Nu există obligativitatea de a accepta serviciile. Este o chestiune opțională. Ceea ce trebuie să știm este că acea firmă are o oarecare întâietate de adresabilitate către familia decedatului, pentru că ei au amenajat spațiul respectiv, făcând o investiție. Chiar și așa, oamenii pot apela la orice firmă reabilitată și acceptată de către Primăria Constanța care are autovehicule omologate. Nu este obligatoriu să apelați la serviciile lor, nu au exclusivitate!”, a explicat dr. Grasa.„Nu se dorește desființarea SOTRM“În privința discuțiilor pe tema desființării Spitalului de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Me-dicală Eforie Sud, medicul a ținut să clarifice situația. „Nu se dorește desființarea spitalului. Cât despre salariații spitalului, aceștia vor trece în administrația Spitalului Județean Constanța. Rămâne ca după perioada de evaluare administrativă și economică să putem găsi o soluție astfel încât spitalul să-și poată continua activitatea medicală”, a completat medicul.