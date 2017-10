Se întorc păsările migratoare. Risc ridicat de gripă aviară. Iată lista localităţilor vizate

Se întorc păsările migratoare. Risc ridicat de gripă aviară. Iată lista localităților vizate

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța a realizat o listă a zonelor epidemiologice încadrate cu risc ridicat pentru transmiterea viruslui HPAI H5N8.Astfel, în zona 1, cu cel mai mare risc, se află localitățile Constanța, Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Tuzla, Mangalia, comuna Limanu și Costinești.În zona a doua sunt încadrate localitățile Ovidiu, Lumina, Năvodari, Mamaia, Corbu, Vadu, Istria, Nuntași, Sinoe, în zona a treia – Ostrov, Lipnița, Aliman, Dunăreni, Rasova, Seimeni, Dunărea, Ghindărești, Topalu, Hârșova Ciobanu, Conanu, iar în zona a patra – Medgidia, Satu-Nou, Poarta Albă, Galeșu, Murfatlar, Siminoc.Pentru a preveni transmiterea virusului gripal, se impun o serie de măsuri obligatorii, axate în mod deosebit pe exploatațiile care dețin păsări de curte, astfel:• informarea proprietarilor de animale cu privire la obligativitatea interzicerii adăpării și accesului păsărilor la sursele exterioare gospodăriei (de ex. Iazuri, heleșteee, bălți, lacuri, etc.), precum și asupra riscurilor de contaminare pe care le reprezintă folosirea, în cadrul gospodăriilor, a materialelor consumabile, de construcție și menajere care provin din zone și locuri frecventate de păsările sălbatice (de ex. Stuf, pământ, nămol, pietrșs, așternut pentru păsări, etc.), precum și furajul folosit;• ținerea păsărilor de curte în aer liber;• interzicerea utilizării rezervoarelor de apă situate în aer liber pentru păsările domestice și păsările captive;• interzicerea adăpării păsărilor domestice și păsările captive cu apă din rezervoare de apă de suprafață care pot fi accesibile păsărilor sălbatice;• interzicerea depozitării hranei pentru păsările domestice și păsările captive într-un mod neprotejat de păsări sălbatice sau de alte animale.• interzicerea organizării de prezentări de animale, expoziții, manifestări culturale, târguri și piețe cu profil avicol;• interzicerea utilizării păsărilor-momeală din ordinele Anseriformes și Charadriiformes.Măsurile impuse vor fi menținute în corelație cu perioadele de migrație a păsărilor sălbatice.De asemenea, în vederea semnalării cât mai rapide a simptomelor de gripă aviară la păsările domestice și cele captive, proprietarii de păsări au OBLIGATIVITATEA notificării medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți concesionari și/sau DSVSA Constanța privind semnele de boală la efectivele de păsări din localitățile cu risc ridicat, în ceea ce privește o scădere semnificativă a consumului de alimente și de apă, a producției de ouă, precum și mortalitate ridicată.