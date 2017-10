Se întoarce gripa porcină. Spitalul din Constanţa nu este pregătit

Se întoarce gripa porcină. Spitalul din Constanța nu este pregătit

Virusul gripal are forme din ce în ce mai agresive, iar cea care sperie cel mai tare, în prezent, este AH1N1 sau gripa nouă ori gripa porcină, cum mai este cunoscut. În ultimii doi ani, sute de români au fost infectați, iar o parte nu au rezistat. Printre ultimele victime făcute de AH1N1 se numără și o constănțeancă de 27 de ani, care a murit la câteva zile după ce a născut. Medicii sunt conștienți că, odată cu răcirea vremii, gripa de tip AH1N1 și chiar și de tip B vor reapărea. Acesta este și motivul pentru care conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Con-stanța face toate demersurile pentru a pune în funcțiune secția de terapie intensivă. Deși este singura unitate cu acest profil din județul nostru, în acest spital nu există posibilitatea de a ține sub supraveghere cazurile grave. După cum a afirmat dr. Stela Halichidis, managerul unității sanitare, există spațiul necesar, aparatura moder-nă a fost achiziționată anii trecuți, dar lipsesc câteva echipamente și … medicii. "Dorim să punem în funcție, măcar din iarnă, secția de reanimare. Primăria Constanțane-a aprobat fondurile pentru terminarea stației de aer comprimat și oxigen, respectiv 100.000 de lei. Trebuie să construim stația în curte, iar până la sfârșitul anului vrem să montăm și instalațiile", a declarat dr. Halichidis.În schimb, problema medicilor nu se va rezolva atât de curând. "Avem patru medici care au rezidențiat pe post, dar sunt de anul I, iar stadiul de pregătire este la București. În consecință, vor ajunge la Constanța, cel mai devreme peste trei ani, ca rezidenți de anul IV. Până atunci ne gândim să încheiem niște contracte de colaborare cu medicii de terapie intensivă, în cazul în care vom avea nevoie. Secția de terapie intensivă este pentru infecții respiratorii grave, gen gripă și atunci va trebui să încheiem contractele respective", a explicat managerul. Pe de altă parte, spitalul are cadre medicale medii (asistente și infirmiere) instruite să lucreze în secția respectivă. Dacă Terapia Intensivă nu va fi pusă în funcțiune până la apariția cazurilor de AH1N1, bolnavii vor fi internați, ca și în anii trecuți, în unitatea similară din cadrul Spitalului Județean Constanța.