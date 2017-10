Scuipatul pe stradă poate să răspândească tuberculoză!

1

Ocoliti Constanta ca va infectati

In mijloacele de transport in comun, si mai ales in microbuze stam gura in gura si nas in nas, caci acestia nu respecta nici o lege din Romania, lege care spune ca pot sa urce doar atatea persoane cate locuri sunt pe scaune. Dar cine sa-i vada?? Primaria, Politia, OPC-ul ? Acestia se prefac ca nu vad ce se intampla cu tinerii nostri care se imbolnavesc. Lor nu le pasa , caci ai lor copii sunt trimisi sa invete in alte tari unde nu e epidemie de tuberculoza. Si culmea tupeului pe urma se plang ca nu vin turistii in Constanta? Dar cine credeti ca va mai risca asa ceva in 2013 si in urmatorii ani? Probabil ca acesti oameni nu cunosc cat de grava este aceasta infectie, ca se folosesc antibioticele cele mai puternice de pe acest pamant, si ca aceste antibiotice au ca urmari chiar si distrugerea maduvii spinarii, responsabila de o groaza de lucruri. Ca sa nu mai spun de distrugerea ficatului, al stomacului, de scaderea intregii rezistente a organismului. Plus distrugerea plamanului respectiv, si a problemelor ce apar dupa aceea cu respiratia. Inconstienta si lipsa discernamantului si nerespectarea legilor acestei tari (si culmea ieri li s-a dat votul celor cu poze pe aceste microbuze si care tolereaza si ingaduie acest lucru) vor face ca acest oras sa fie ocolit si evitat pe cat posibil. Riscul este imens altfel.