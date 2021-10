Scleroza multiplă dă tulburări de vedere și stări de slăbiciune

Potrivit dr. Mioara Niculae, simptomele acestei boli variază în funcție de gravitatea și localizarea leziunii nervoase. Prin urmare, după cum am menționat deja, scleroza multiplă este o boală cronică și degenerativă. Ceea ce se întâmplă este faptul că sistemul imunitar scapă de sub control și începe să atace țesuturile din sistemul nervos central. Mai exact, atacă o substanță numită mielină. Mielina este o substanță care acoperă fibrele nervoase și ajută la transmiterea impulsurilor nervoase. Când sistemul imunitar o atacă și o deteriorează, nervii nu mai pot transmite aceste impulsuri. În acest fel, boala poate afecta toate senzațiile și funcțiile motorii, în funcție de nervul lezat. Scleroza multiplă are manifestări recurente. Cu alte cuvinte, există perioade cu simptome și altele în care boala remite parțial. La debutul acestei boli, există probleme de vedere. Astfel, boala afectează progresiv vederea, debutând cu vedere încețoșată sau dublă și terminându-se cu pierderea totală a vederii. Oboseala și slăbiciunea sunt, de asemenea, foarte frecvente, în special la nivelul extremităților sau pe o parte a corpului. Acest lucru se întâmplă la aproximativ 80% dintre persoanele cu scleroză multiplă. În plus, apare senzația de amorțeală în zone precum degetele, fața sau picioarele.





În foarte multe cazuri, scleroza multiplă dă niște semne, care, de regulă, includ tulburări de vedere, oboseală și slăbiciune. Această afecțiune este, de fapt, o boală autoimună complexă, care afectează sistemul nervos central, care include creierul și măduva spinării. Unii oameni de știință o numesc boala cu o mie de fețe, afectând mai mult femeile decât bărbații, și în special pe cele cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani.