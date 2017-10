SCHIMBARE IMPORTANTĂ de la MINISTERUL SĂNĂTĂŢII. Ce se întâmplă cu vaccinul hexavalent

SCHIMBARE IMPORTANTĂ de la MINISTERUL SĂNĂTĂȚII. Ce se întâmplă cu vaccinul hexavalent

Ştire online publicată Duminică, 21 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Sănătății reziliază acordul cu Polisano pentru vaccinul hexavalent cu care sunt imunizați bebelușii și vrea să îl cumpere urgent de la producător, care are în depozit 120.000 de doze. Acordul cu Polisano a fost denunțat după ce firma a anunțat că nu mai poate livra dozele de vaccin, iar anterior a întârziat de mai multe ori distribuirea, în condițiile în care datoriile Polisano către producător sunt de câteva milioane de euro.Decizia a fost luată ca urmare a faptului că vaccinul hexavalent cu care sunt imunizați bebelușii împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, pneumoniei, poliomielitei și hepatitei B nu a mai ajuns la medicii de familie, care ar trebui să îl primească de la Direcțiile de Sănătate Publică și să îl administreze, gratuit, în cadrul programului național de imunizare, informează News.ro.Firma Polisano a informat Ministerul Sănătății că nu își poate onora obligațiile contractuale de a livra numărul de doze de vaccin hexavalent conform graficului pe anul în curs."Nu este prima dată când societatea este în situația asta. Mai mult, există chiar un proces intentat de Ministerul Sănătății împotriva Polisano. Procesul a fost câștigat, iar societatea obligată să achite daune materiale cauzate de întârzierile la livrarile anterioare”, au precizat duminică, pentru News.ro, oficialii Ministerului Sănătății.În prezent, Polisano nu are mijloacele financiare pentru a achiziționa vaccinul de la producător si a-l livra Direcțiilor de Sănătate Publică. Și producătorul vaccinului a informat Ministerul Sănătății despre această situație, arătând că datoriile Polisano sunt deja de ordinul a câteva milioane de euro, așa încât nu își poate crește expunerea financiară față de acest distribuitorÎn aceste condiții, Ministerul Sănătății a decis că acordul cadru cu Polisano nu mai poate fi continuat, cu întârzierile repetate care afectează graficul de vaccinare a copiilor."Polisano a fost notificată de către minister, conform prevederilor contractuale, în vederea rezilierii unilaterale a contractului. Dacă acordul ar fi fost reziliat cu acordul ambelor părți, atunci Polisano nu ar fi fost răspunzătoare de eventuale sume cheltuite în plus de la bugetul Ministerului Sănătății în vederea achiziționării vaccinurilor în procedură de urgență. Rezilierea unilaterală a acordului permite Ministerului Sănătății să se alăture altor creditori ai companiei pentru recuperarea eventualelor prejudicii”, au mai spus oficialii MS, citati de stiripesurse.ro