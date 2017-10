Scene de coşmar la Urgenţă Copii

Scene de coșmar la Urgență Copii

Părinții se plâng de condițiile în care sunt îngrijiți copiii lor la Urgența Spitalului Județean. Conducerea spitalului spune că a găsit soluția pentru a pune capăt nemulțumirilor. Orice părinte care a ajuns cu copilul bolnav la Urgența Copii a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a rămas cu un gust amar. Fiecare își dorește ce este mai bun pentru copilul său, mai ales când este vorba de sănătate. Dar condițiile în care se acordă serviciile medicale în respectiva unitate (de altfel singura de acest gen din județul nostru!) sunt departe de a denota un act medical calitativ! Cea mai mare problemă a Urgenței Copii o reprezintă spațiul unde funcționează, aspect pe care îl constată părinții încă de cum ajung la spital. În primul rând, este problematic accesul și transportul copilului de la ambulanță la cabinetul medical. Dacă micuțul nu se poate deplasa pe propriile picioare, trebuie dus în brațe de părinți. Sau, în cel mai bun caz, trebuie urcat pe niște scări înguste scaunul rulant în care este așezat copilul. Dar, având în vedere că fotoliile rulante sunt o raritate în Spitalul Județean, tot la căratul copilului în brațe se ajunge. Nici nu se pune problema să fie așezat pe o targă, căci nu se poate ajunge cu aceasta în Urgență. Odată ajunși, cu chiu cu vai, în fața celor două cabinete medicale ce se găsesc în Urgență, urmează un alt calvar: așteptarea consultației. Numărul de medici pediatri este insuficient în întreg județul, astfel că nici în Urgența Copii nu sunt destui pentru a face față solicitărilor. De asemenea, nici condițiile în care sunt nevoiți să aștepte copiii și părinții, nu sunt dintre cele mai propice. Triaj nu există, prioritate au minorii aduși cu ambulanța, iar restul trebuie să aștepte, câteodată, și câteva ore. Iar sala de așteptare este frigu-roasă și cele două canapele pe care se înghesuie sunt rupte. Soluția: mutarea în Urgența mare Toate aceste aspecte sunt recunoscute de conducerea Spitalului Județean Constanța. „Pentru mine, ce se întâmplă în Urgența Copii este o scenă de coșmar. Trebuie să iei copilul în brațe, să-l urci pe scări. Dacă are și o perfuzie, nici nu știi cum să-l ții”, ne-a declarat dr. Dan Că-pățână, managerul unității spitalicești. În toamna anului trecut, s-a discutat despre înființarea unui salon staționar, unde să fie îngrijiți minorii care au nevoie de îngrijire pe moment, dar nu necesită internarea în secția de la etajele superioare ale spitalului. Acesta nu face însă decât să decongestioneze Secția de Pediatrie, nu și condițiile în care se acordă serviciile medicale în Urgență. Singura soluție pentru ca cei mici să fie îngrijiți într-un spațiu modern, așa cum s-ar cuveni, a arătat dr. Căpățână, este crearea unui sector de pediatrie în Urgența mare. „O vom muta. Am trimis un proiect dr. Raed Arafat, așteptăm acum răspunsul. Neoficial, am primit aprobarea, dar așteptăm un răspuns scris. De altfel, Unitatea de Primiri Urgențe va fi reabilitată complet până în luna aprilie și, cred eu, va fi cea mai mare din țară”, a afirmat managerul. Astfel, este posibil ca cei mici să fie îngrijiți într-un spațiu nou până la jumătatea anului acesta.