Scăpaţi de enervantele pete pigmentare cu iaurt, banane şi lămâie

Înainte de toate, însă, trebuie să știți că melasma este o hiperpigmentare a pielii feței cauzată de producția în exces a melaninei și este o afecțiune destul de comună. Potrivit dr. Gabriela Alexandrescu, aceasta apare sub formă de pete maronii sau de culoare maro închis pe frunte, obraji, bărbie sau chiar gât. Incidența apariției petelor pigmentare este mai mare la femei decât la bărbați din cauza dereglărilor hormonale care, la rândul lor, determină creșterea melaninei și contribuie la apariția melasmei. La acest moment, nu se știe cu exactitate factorul care cauzează apariția acestor pete. Cu toate acestea, s-au descoperit anumite cauze care contribuie la apariția ei, cum ar fi, de exemplu, expunerea la soare timp îndelungat fără protecție solară.





„De asemenea, pe lângă factorii genetici și dereglările hormonilor feminini sunt factori favorizanți. Din cauza dereglărilor hormonale, melasma apare frecvent la femeile însărcinate”, a precizat medicul. Tocmai de aceea, iaurtul este un ingredient natural ideal pentru hidratarea pielii și exfolierea acesteia, mai ales că el ajută și la combaterea acneei. Acest lucru se datorează conținutului său ridicat de zinc, acid lactic, calciu și pH-ului acid. La rândul său, banana conține substanțe nutritive benefice pentru piele, cum ar fi manganul și vitaminele B6, C și E. În plus, are proprietăți antioxidante, motiv pentru care hidratează pielea în mod eficient. Nu în ultimul rând, lămâia este bogată în vitamina C, fiind un citric care ajută la eliminarea celulelor moarte de pe piele, la regenerarea acesteia și la stimularea producției de colagen. De asemenea, lămâia îndepărtează petele pigmentare de pe piele prin deschiderea culorii acesteia. Aceste motive fac ca cele trei ingrediente să fie ideale pentru prepararea unui remediu împotriva petelor pigmentare. Tot ce aveţi nevoie: o banană, două linguri de iaurt natural (30 ml), trei linguri de zeamă de lămâie. Descojiţi banana și zdrobiţi-o până ce obțineţi un piure. Apoi, adăugaţi cele două linguri de iaurt și amestecaţi-le până când obțineţi o consistență cremoasă și omogenă. La sfârșit, adăugaţi zeama de lămâie și amestecaţi din nou.





Ați observat că aveți niște pete maronii pe ten și nu știți cum să scăpați de ele? Aceste pete se numesc în termeni medicali melasma sau pete pigmentare. Desigur, în farmacii și nu numai, există tot felul de creme pentru a le trata, dar se poate merge și pe varianta de remediu împotriva petelor pigmentare pe bază de iaurt, banane și lămâie. În general, tratamentele dermatologice sunt, de obicei, destul de scumpe, dar folosind această alternativă naturală, va trebui doar să mergeți la supermarket și să cumpărați trei ingrediente care nu costă foarte mulți bani.