Scapă de tensiunea ridicată cu ceai negru

2

Ceaiul negru = remediu pentru inima si tensiune arteriala

Pe langa multe alte proprietati benefice pe care le are, ceaiul negru scade intr-adevar tensiunea arteriala. Constatarea este verificata chiar in familia mea, pe un membru al familiei care are probleme cu inima si tensiunea arteriala. Acesta consuma 4-5 ceaiuri pe zi si nu are probleme.