SCANDALOS! Medicii de la SOTRM Eforie, aruncaţi în stradă

SCANDALOS! Medicii de la SOTRM Eforie, aruncați în stradă

r Angajații celui mai bun spital de oase din România au primit, ieri, preavizul de concedierer Acesta este ultimul pas în demersurile de a desființa SOTRMDispoziția pe care a primit-o în această dimineață echipa medicală a Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud privind desființarea instituției și concedierea este pasul care închide poate cel mai important capitol din viața profesională și personală a acestor cadre medicale. O experiență de peste 20 de ani și o tradiție de peste 100. „Se pune lacătul pe locul în care am muncit 20 de ani și de unde au plecat pacienți pe picioarele lor, deși, inițial, au ajuns aici fără speranță. Nu am vrut niciodată să ni se ridice vreo statuie și nici nu am avut pretenția că nu există și alți colegi care lucrează în cel mai profesionist mod, însă am cerut să ne fie respectată munca și eforturile depuse ani de-a rândul în slujba pacienților. Faptul că această dispoziție pe care am primit-o de la managerul Spitalului Județean Constanța vine cu argumente total nefondate, de genul «nu există circuite pentru sălile de operații conform normativelor în vigoare sau existența unor echipamente degradate» arată de fapt câte minciuni pot fi spuse la adresa noastră și a acestui spital. Cu excepția sistemului de ventilație artificială cu filtrare în flux laminar, avem absolut toate dispozitivele și aparatura necesară pentru inter-vențiile chirurgicale, ba chiar pot spune că atunci stăteam mult mai bine la acest capitol față de multe alte spitale din județ. De altfel, cu excepția secției de ortopedie a Spitalului Județean Constanța, renovată cu sute de mii de euro, nicio altă secție a vreunui spital din județ nu beneficiază de acest sistem. Acest lucru ar trebui să ridice din start niște semne de întrebare vizavi de intențiile față de S.O.T.R.M. Ar trebui să ne așteptăm să se desființeze toate spitalele din acest motiv?”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Toma Cucu, medic primar ortopedie-traumatologie a Spitalului S.O.T.R.M.Deși nici astăzi nu se pot împăca cu o decizie pe care o numesc cel puțin incorectă, aceea de desființare a spitalului, medicii susțin că nu înțeleg de ce odată cu dispariția instituției în care au profesat și ei rămân fără locuri de muncă.„Suntem curioși în ce codiții se respectă legea atâta vreme cât a fost dată o Hotărâre de Guvern în care este menționat negru pe alb faptul că echipa medicală va fi preluată de celelalte spitale din județ, iar noi am primit astăzi preavizul. Acest lucru ne împiedică în acest moment și să fim angajați în spitalele care ne vor pentru că nu au o bază legală de angajare, tocmai pe fondul acestei hotărâri. Spre exemplu, Spitalul Municipal Mangalia, cu care colaborez eu și dr. Eugen Rubeli de 3 luni încoace are mâinile legate și nu poate face nimic în acest sens, deși în aceste 3 luni am operat împreună aproape 100 de pacienți. De curând au început chiar demersurile pentru a înființa o nouă sală de operații pentru a rezolva toate cazurile. Ca să nu mai vorbim de faptul că, un calcul simplu arată că la Eforie sun-tem 6 medici, iar la județean 12 și că noi avem același număr de operații și de aceiași complexitate. Așadar, indicatorii aceia de performanță fie sunt interpretați greșit, fie nu sunt interpretați în egală măsură pentru toată lumea”, mai spune medicul.Pentru că s-a ajuns în acest punct, medicii de la eforie sunt deciși să ceară dreptatea instanței, fapt pentru care au de gând ca în perioada următoare să conteste dispoziția primită din partea managerului Spitalului Județean Constanța. Și să spere că lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal. „Am continuat să ne chemăm pacienții la Eforie, sperând că nu se va ajunge aici. Vreau să înțeleagă toată lumea că nu suntem legați nici de un document și nici de un loc în mod special, ci de munca noastră și de toate expe-riențele acumulate în toți acești ani. Sunt convins că în alte condiții, dacă stăteam la aceiași masă și dacă toată lumea recunoștea că poți avea o secție ultramodernă și medici fără competențe prea mari și un spital mai puțin dotat, dar cu medici buni, lucrurile mergeau în altă direcție”, mai susține medicul Toma Cucu.Din păcate, dintr-un loc binecuvân-tat, așa cum l-au numit ani de zile pacienții, spitalul S.O.T.R.M. a devenit astăzi un „blestem” și o luptă de interese greu de stăpânit. Un adevărat deserviciu făcut atât sistemului medical, dar mai ales pacienților cărora le este din ce în ce mai greu să facă diferența între buna-credință și interesele materiale.