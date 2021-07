Scăldatul în piscină, o aventură: clorul duce la apariția bolilor dermatologice

O altă boală de piele luată din apa piscinelor este pitiriazisul, manifestat prin pete mici, cafenii, apărute la nivelul trunchiului. De asemenea, persoanele care suferă de acnee vulgară pot prezenta o agravare a leziunilor, din cauza clorului folosit la dezinfectarea apei din piscină.





Dermatofiţia piciorului poate să apară între degetele de la picioare, sub forma unui prurit accentuat de căldură şi bacterii. De regulă, boala afectează în special bărbaţii, mai puţin femeile. Desigur, în apa piscinelor vă puteţi pricopsi şi cu conjunctivită, afecţiune dată de Chlamidia trachomatis. Aceasta se manifestă prin înroşirea ochilor și o secreţie conjunctivală purulentă. Afecțiunea are perioada de incubaţie 2 - 19 zile. Pe lista bolilor ce pot fi căpătate în aventura la piscină se numără şi leptospiroza, o afecţiune gravă, care se poate transmite prin intermediul apei contaminate din piscine. Aceasta are o perioadă de incubaţie de 2 - 20 zile şi se manifestă prin febră, frisoane însoţite de iridociclită, conjunctivită, până la neuropatie periferică şi semne de iritaţie meningeală. Dacă este contractată în timpul sarcinii, chiar şi în perioada de convalescenţă, poate cauza avort spontan.





Aşadar, cum puteţi preveni contractarea unei boli de piele la piscină? Specialiştii sunt de părere că, dacă înainte de piscină folosiţi săpunuri, ele pot usca suplimentar pielea şi atunci în baza interacţiunii cu clorinarea se pot produce iritaţii suplimentare. Apoi, trebuie să aveţi propriii papuci şi să nu călcaţi prea des în jurul piscinelor, pentru că puteţi să mai adăugaţi şi alte diagnostice, cum ar fi infecţiile cu papilomavirusuri, adică verucile.





Potrivit dr. Sorina Marinescu, medic de familie, înainte de a opta pentru o zi la piscină, trebuie să ştiţi că în bazinul acestora se pune mult clor. De aici rezultă probleme cutanate, precum iritaţia cauzată de această substanţă, infecţii pe care le puteţi lua la nivel cutanat, de la ciuperci, până la inclusiv tricomonas vaginalis. Totodată, apa din piscine poate favoriza agravarea anumitor suferinţe, dacă există interacţiunea dintre clor şi dermatita atopică, de exemplu. Cele mai multe dintre aceste afecţiuni sunt dermatologice şi dintre cele mai frecvente amintim granulomul, care este o afecţiune rară, provocată de bacteriile de la piscină.„De cele mai multe ori, acesta apare în zona genunchiului şi este de natură cronică. Granulomul de piscină poate apărea frecvent la cei care fac baie în piscine cu apă încălzită, în râuri, lacuri. Cert este că diagnosticul este întâlnit la orice vârstă şi se produce în zona unei mici leziuni cutanate preexistente. Primele semne ale granulomului de piscină sunt apariţia unor papule violacee, care pot evolua spre ulceraţie, perioada de incubaţie fiind de câteva săptămâni. Apoi, apa din piscine poate duce la apariţia furunculului, ce poate fi foarte uşor transmis prin stafilococii prezenţi în apa piscinelor. În acelaşi timp, la nivelul piciorului îşi pot face apariţia şi verucile, adică nişte negi dureroşi care trebuie cauterizaţi”, a explicat medicul.