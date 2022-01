Săriturile cu coarda, efectuate corect, nu vă afectează genunchii

În plus, săritul corzii presupune și o ardere calorică mai mare, ceea ce se traduce prin beneficii metabolice suplimentare. Deci, când poate fi rău pentru sănătatea articulațiilor? Unul dintre motivele pentru care coarda poate afecta sănătatea genunchilor este existența unei boli cronice. Fie că este vorba de artrită, uzură a ligamentelor sau probleme osoase, nu trebuie să faceți mișcări repetitive în astfel de situații. După cum am menționat, sportul în sine nu este motivul pentru disconfortul la genunchi, ci doar tehnica necorespunzătoare are un impact mai mare asupra articulațiilor. Alte situații care provoacă durere sunt acelea în care persoanele respective sar prea sus și lovesc pământul cu putere. Acest lucru trebuie corectat prin practică, deoarece va fi decisiv în reducerea riscului de rănire. Uneori, cu scopul de a îmbunătăți rezistența fizică și rezultatele sportive, unii oameni fac antrenamente excesive. Din cauza impactului și mișcărilor repetitive, articulațiile au de suferit.





Sunt persoane care obișnuiesc să sară coarda, pentru a face mișcare, dar, în același timp se întreabă dacă nu cumva acest obicei are efecte negative asupra genunchilor. Unele persoane susțin că provoacă dureri articulare. Cu toate acestea, cauza nu este această activitate în sine, ci unele greșeli în practicarea sa. Dimpotrivă, sunt de părere specialiștii, includerea acestui exercițiu în rutina zilnică de antrenament poate avea beneficii pentru pierderea în greutate, echilibru și sănătatea metabolică. Deci, coarda nu dăunează genunchilor. De fapt, un studiu american arată că acest exercițiu pune o presiune mai mică pe genunchi, în comparație cu alergarea.