Sarea, la fel de periculoasă ca fumatul

Ştire online publicată Luni, 19 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În țările dezvoltate se consumă sare în exces, fiind un obicei la fel de periculos ca fumatul, alcoolismul, sedentarismul sau obezitatea. Din sare, sodiul este cel care ne interesează, căci organismul uman are nevoie de el pentru a funcționa. Sodiul ajută la menținerea unei concentrații corecte a fluidelor corporale, joacă un rol important în transmiterea impulsurilor electrice către terminațiile nervoase și contribuie la absorbția nutrienților în celule. Excesul de sodiu face ca organismul să rețină prea multă apă, așa încât crește volumul fluidelor corporale. Mulți specialiști consideră că sarea duce la hipertensiune arterială, care, la rândul ei, duce la boli coronariene și accidente vasculare cerebrale. În mod normal, un adult poate să elimine excesul de sodiu prin urină, dar dacă nu are rinichi sănătoși, sarea poate dăuna. Specialiștii recomandă să nu consumăm mai mult de șase grame de sare pe zi, adică puțin mai mult de o linguriță. Dacă am reuși să ne limităm la cantitatea indicată , am putea preveni câteva sute de mii de infarcturi și accidente cerebrale pe an. Sarea pe care o adăugam în mâncare nu depășește 10-15% din consumul zilnic. Astfel, problema nu este în cele două-trei grame de sare, ci în cantitățile mari de sare care fac parte din compoziția alimentelor procesate. Aproximativ 80% din sarea pe care o consumăm vine din alimentele procesate - mezeluri, conserve, pâine etc. Totuși, studiile au arătat că oamenii nu pot face diferența între un produs din carne bogat în sare și unul mai sărac. Sarea este adăugată în alimentele procesate și pentru gust, dar și pentru a ajuta la conservare (E 621). În mod natural, sodiul se găsește în foarte puține alimente, de exemplu, în ouă și pește.