Săptămâna vaccinării la Constanţa

Săptămâna vaccinării la Constanța

Săptămâna Europeană a Vaccinării are o importanță deseobită în acest an, în contextul obiectivelor Regiunii europene a OMS de a elimina rubeola și rujeola până în 2015 și de a-și menține statutul liber de poliomielită. Evenimentul se desfășoară în tandem cu Săptămâna Mondială a Imunizării (24-30 aprilie), cu tema „Ești la curent cu ultimele informații despre vaccinare?”, care se concentrează pe educarea publicului cu privire la vaccinare. În România, Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică, organizează campania de celebrare a Săptămânii Europene a Vaccinării, derulând, sub sloganul „Prevenire. Protecție. Imunizare”, activități de informare și implicare a publicului țintă și de abordare a provocărilor legate de vaccinare.