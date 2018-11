Săptămâna testării voluntare pentru HIV, hepatitele B şi C

Săptămâna testării voluntare pentru HIV, hepatitele B și C

„Testați-vă! Tratați! Preveniți!” este îndemnul ediției 2018 a săptămânii testării voluntare pentru HIV și hepatitele B și C. Constănțenii sunt așteptați să se testeze și să afle din timp dacă este cazul să se trateze.







Fundația Baylor Marea Neagră din Constanța se alătură organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor și liderilor de opinie din întreaga Europă pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile testelor pentru HIV și hepatitele B și C și pentru a încuraja testarea persoanelor care ar putea fi expuse riscului de infectare pentru a-și cunoaște statusul și pentru a-și gestiona responsabil starea de sănătate.







Săptămâna Europeană a Testării a ajuns la cel de al șaselea an și, din 2015, include și testarea pentru virusurile hepatitice B și C. Hepatitele B și C sunt frecvente la persoanele din grupurile la risc și la persoanele care trăiesc cu HIV, deoarece aceste virusuri se transmit pe aceleași căi ca și virusul imunodeficienței umane.







Campani își propune să sporească dialogul dintre cei care ar trebui să fie testați pentru HIV și hepatite virale cei care ar trebui să ofere serviciile de testare. Este important ca persoanele expuse riscului de HIV și/sau hepatită să își cunoască statusul cât mai curând posibil. Astăzi, progresele înregistrate în tratarea HIV sau a hepatitelor, asigură persoanelor care trăiesc cu aceaste infecții o viață îndelungată, cu condiția ca diagnosticarea să fie făcută timpuriu, iar hepatita C poate fi chiar vindecată.

În prezent, numeroase persoane care trăiesc cu HIV, în România, nu știu că sunt HIV pozitive, iar persoanele care trăiesc cu hepatită nu își cunosc starea. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că virusul hepatitic este una dintre principalele cauze de deces la nivel global, fiind responsabil pentru 1,34 milioane de decese pe an - mai mult decât HIV/SIDA, tuberculoză sau malarie. În lume, împreună, virusurile hepatitei B și hepatitei C provoacă două din fiecare trei decese cauzate de cancerul la ficat.

Hepatita virală nu este o boală localizată geografic, iar virusurile hepatitice nu țintesc anumite grupuri de oameni. Hepatita virală este o epidemie cu adevărat globală, care afectează dramatic milioane de persoane. Din 325 milioane de persoane care trăiesc cu hepatită virală la nivel global, aproape 290 de milioane (9 din 10 oameni!) nu știu că trăiesc cu hepatita B sau hepatita C. Altfel spus, 90% dintre persoanele care trăiesc cu hepatita B și 80% dintre cele care trăiesc cu hepatita C nu știu că suferă de această boală! În cazul acestor oameni există riscul real de a dezvolta o afecțiune hepatică gravă, așa cum sunt ciroza sau cancerul, precum și să răspândească involuntar infecția. Hepatitele B și C sunt epidemii tăcute cu risc scăzut pentru copii, prin transmiterea verticală, de la mama infectată la copil, și cu risc mare pentru populațiile marginalizate: consumatorii de droguri injectabile, minoritățile sexuale, migranții, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. Virusurile hepatitice reprezintă un risc crescut și pentru anumite categorii de profesioniști precum cadrele medicale, polițiștii sau cadrele didactice.