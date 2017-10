Săptămâna Europeană a Vaccinării

Ieri, 22 aprilie, a luat startul Săptămâna Europeană a Vaccinării, demarată de Societatea Română de Pediatrie în cadrul campaniei „Să protejăm împreună copilăria”, demers care se va desfășura în perioada 22-27 aprilie și care trage un semnal de alarmă asupra incidenței crescute a bolilor și a scăderii numărului de vaccinări a copiilor.„Cele mai recente date publicate în noiembrie 2012 arată că rata de vaccinare în România se situează mult sub pragul de 95%, recomandat la nivel internațional de Organizația Mondială a Sănătății. Astfel, vaccinarea în România a scăzut constant de la an la an la toate vaccinurile incluse în Programul Național de Imunizare, cu excepția celui făcut direct în maternitate, ajungând în 2011 la valori îngrijorătoare”, se arată în comunicat.Una dintre cele mai scăzute acoperiri vaccinale în 2011 a fost la vaccinul anti rubeolă - oreion - rujeolă (ROR), de numai 74,9%, iar în 2010, chiar mai mică, de 60%, cu mult sub pragul recomandat la nivel global. De asemenea, acoperirea vaccinală a coborât la nivelul de 89% și la vaccinările împotriva poliomielitei, boală care poate duce la paralizie, difterie-tetanos-pertussis (tuse convulsivă) și Hib - o infecție care poate fi fatală la copiii de vârste mici sau care poate lăsa sechele severe.