Săptămâna de luptă împotriva HIV, desfăşurată la Constanţa

Săptămâna de luptă împotriva HIV, desfășurată la Constanța

În această perioadă țările din Europa organizeaza ”Saptamana de testare HIV „ (22-29 noiembrie) care are drept scop determinarea unui numar cat mai mare de persoane sa afle daca sunt infectate sau nu, pentru a reduce numarul de diagnostice tarzii. Aceasta actiune precede Ziua Mondiala de Lupta impotriva HIV/SIDA, care se sarbatoreste pe 1 decembrie. In judetul Constanta, cu aceasta ocazie Fundatia Baylor se alatura actiunii Fundatiei Alaturi de Voi care organizeaza vineri, 29 noiembrie, de la ora 14.30, in parcarea City Parc Mall, o fundita umana. De asemenea, in aceasta perioada, vor avea loc doua actiuni de testare pentru HIV, dar si Hepatita B si C, cu laboratorul mobil al Baylor.