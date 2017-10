Săptămâna alăptării pentru mămicile constănţene

Săptămâna alăptării pentru mămicile constănțene

Până pe 7 august, mămicile constănțene sunt invitate să participe la primul curs gratuit pentru alăptare care va fi desfășurat de specialiștii în alăptare din Constanța.Tema cursului este „Alăptăm și muncim”, eveniment creat special pentru mămicile care se redescoperă după naștere și se preocupă atât de copii, cât și de ele.„Sunt deja trei ani de când suntem prezenți în Constanța cu activități destinate încurajării alăptării. Până acum acțiunile se desfășurau în parcul Tăbăcăriei, în Țara Piticilor. An de an am avut invitați și am avut o întreagă armată de mămici și membri ai echipei implicați în organizare. Am analizat rezultatul acestor proiecte. Ce am realizat? Am oferit ajutor celor care și-au dorit, am creat chestionare și am discutat cu mămicile pentru a duce informația mai departe. Am arătat frumusețea și normalitatea alăptării. Am creat articole și ne-am spus poveștile pentru a fi de ajutor celor care își doresc să alăpteze. De aceea, am gândit ceva special pentru mămicile care alăptează cât și pentru graviduțe, în cadrul a două evenimente. Astăzi, 5 august, de la ora 19,00 va avea loc cursul «Redescoperirea femeii după naștere, prin alăptare» și sâmbătă, 15 august, între orele 10,00 și 17,00, cursul «Cunoaște-ți copilul dinainte de naștere: emoții, nevoi, alăptare», a precizat Liliana Tudose, consilier alăptare. Ambele evenimente vor avea loc la sediul BB Center din Constanța.