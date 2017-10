SANITAS a pichetat Parlamentul României. Ce a solicitat Federaţia

SANITAS a pichetat Parlamentul României. Ce a solicitat Federația

Conform calendarului de proteste anunțat săptămâna trecută, astăzi, 20 aprilie, Sanitas alături de celelalte sindicate bugetare afiliate CNSLR – Frăția, a pichetat Parlamentul României și a înaintat Camerei Deputaților, Senatului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Sănătății un document cu toate revendicările.„Am solicitat eliminarea inechităților și discriminărilor salariale pentru toate categoriile profesionale din sistemul sanitar, de asistență socială și medico-social, am cerut în continuare majorare salarială cu 25% în 2016, am cerut reglementarea timpului de muncă pentru medici, implicit plata corectă a gărzilor, am solicitat deblocarea și finanțarea posturilor de specialitate, am cerut reglementarea funcționării rețelei de medicină școlară, respectarea normativelor de personal din sistemul sanitar, etc.”, au declarat reprezentanții Federației Sanitas.Aceștia îi asigură pe salariații din sistemul sanitar și sistemul de asistență socială că soluționarea revendicărilor este prioritară și că vor continua toate acțiunile sindicale prevăzute pentru perioada 9 - 13 mai.