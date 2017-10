Sangerari vaginale dupa nasterea unui copil

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La cateva ore dupa nastere Sangerarea vaginala este un proces normal de curatare in urma nasterii. Dupa noua luni de absenta a menstruatiei, sangerarile pot fi, desigur, neplacute, mai ales pentru ca pot fi mai grele decat menstruatiile normale. Astfel, tot sangele, tesutul si mucusul acumulat in uter in timpul sarcinii este eliberat si corpul incepe procesul de curatare. Primul sentiment s-ar putea sa fie foarte neobisnuit deoarece sangele iti poate curge pe picior cand te dai jos din pat si poate contine bucati mici de tesut sau cheaguri de sange. Dupa cateva ore, fluxul puternic de sangerare se normalizeaza. Femeile care au menstruatii mai grele pot avea sangerari mai grele si dupa nastere. Acelasi lucru este valabil si in cazul durerii. Femeile care sufera de dureri abdominale severe in timpul menstruatiei in fiecare luna ar putea avea sangerari ceva mai dureroase. Sangerarile incep ca o secretie de culoare rosu aprins si mai tarziu se inchid la culoare pana la un fel de maro, in cele din urma ajungand la o culoare alb-galbui, dupa cateva saptamani. Cat timp vei sangera si cat de grea este sangerarea? Sangerarile dureaza intre 7 si 10 zile. Cu toate acestea, deoarece organismul uman doar rareori functioneaza in conformitate cu normele, perioada de sangerare este uneori prelungita. Unele femei sangereaza pana la doua luni. Intensitatea sangerarii difera de la femeie la femeie.