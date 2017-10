Sanatoriul din Mangalia, apreciat de pacienţi

Sanatoriul din Mangalia, apreciat de pacienți

Masaje în apă sau cu nămol, băi în piscina cu apă sărată sau gimnastică recuperatorie sunt doar câteva dintre cele mai atractive servicii oferite de Sanatoriul Balnear din Mangalia.Unitatea medicală este situată pe faleză, la aproximativ 50 de metri de plaja orașului și dispune de un hotel de o stea în care se pot caza 300 de persoane. În plus, sanatoriul mai are și o secție clinică cu 50 de paturi, dar și două baze moderne de tratament, cu o capacitate de o mie de pacienți pe zi.La unitatea sanitară din Mangalia ajung în fiecare an pacienți cu diverse probleme, dar și turiști care caută un loc în care să se relaxeze și să își îngrijească sănătatea. În plus, majoritatea celor care se tratează acolo au numai cuvinte de laudă pentru sanatoriul balnear. Este și cazul lui Nicolae Barbă din București care a fost atât de mulțumit de cum a fost tratat, încât s-a hotărât să trimită o scrisoare de mulțumire conducerii sanatoriului pe care a expediat-o și în cutia poștală a ziarului Cuget Liber. „Cei care sosesc aici triști și suferinzi părăsesc sanatoriul veseli și cu sănătatea refăcută. Și asta datorită condițiilor de cazare, hrană, tratament medical, a curățeniei exemplare, dar și a atenției deose-bite de care se bucură din partea între-gului personal. Deși este cotat cu puține stele, acest microsistem sanitar merită mult mai multe”, a scris Ni-colae Barbă. Fostul pacient al sanatoriului din Mangalia a mai menționat în scrisoarea sa că nu își dorește privatizarea acestei unități. „Privatizarea sanatoriului ar compromite prestigiul de care se bucură în prezent și ar priva de acces foarte multe persoane suferinde, dar cu resurse financiare puține”, a adăugat Nicolae Barbă.