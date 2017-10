Sanatoriul Balnear Mangalia are o nouă conducere

Începând de vineri, 28 aprilie, ec. Viorel Pascaru nu mai este manager al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia (SBRM), aces-tuia expirându-i mandatul. Conform ordinului transmis de Ministerul Să-nătății, locul acestuia va fi preluat, interimar, de Bogdan Maganu, fost viceprimar al Mangaliei.„Da, așa este, pe adresa sanatoriului a sosit o decizie a Ministerului Sănătății, prin care domnul Pascaru nu mai este manager al sanatoriului”, ne-a declarat directorul financiar Claudiu Arsene.Ec. Viorel Pascaru ocupa funcția de manager al sanatoriului din anul 2014.Directorului financiar Claudiu Arsene i-a fost prelungit mandatul cu încă trei luni, potrivit fostului manager al SBRM.„Nu am niciun litigiu cu Ministerul Sănătății, efectiv s-a terminat contractul. De fapt, contractul meu s-a terminat pe data de 20 martie, însă nu știu de ce au hotărât să îl prelungească cu o lună de zile, probabil mai aveau nevoie de mine. Nu mă așteptam ca această decizie să vină atât de repede. Astăzi (n.r. - vineri) m-am dus la serviciu, ca în fiecare zi, iar în jur de ora 10 am primit decizia. Mă așteptam să fie numit altcineva, deoarece am cerut prelungirea contractului și nu mi s-a acordat. Chiar de pe data de 20 martie, când mi-a expirat contractul, eu am eliberat funcția șim-am dus la vechea mea funcție, din Spitalul Județean, dar, după cinci zile, am fost chemat înapoi. Eu mi-am făcut datoria în anii cât am fost manager al sanatoriului, dar, dacă acum s-a ter-minat, treaba mea nu mai este acolo”, a declarat, pentru Cuget Liber, ec. Viorel Pascaru.Bogdan Maganu ocupă funcția de manager interimar, până la stabilirea concursului de ocupare propriu-zisă a postului.