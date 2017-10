Sănătatea va avea fonduri europene

Pe fondul incheierii perioadei de programe 2007-2013, in care au fost finantate cu fonduri europene peste 350 de proiecte in domeniul sanatatii, cu o valoare totala de aporximativ 45 de miliarde de euro, Romania a intrat, din 2014, in cel de-al doilea ciclu de programe financiare europene. Astflel, pe 27 februarie, va avea lor Conferinta Internationala Restart 2014, cu tema - finantarea sanatatii din fonduri europene structurale si de investitii 2014-2020, eveniment ce are ca scop aducerea la cunostinta a noutatilor legate de fondurile structurale si de investitii, potrivit Agerpres.