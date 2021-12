Sănătatea copilului, atent urmărită la Pleiades Medical SRL

Dr. Popescu a subliniat că, în cazul în care copilul varsă, se aşteaptă 15 minute, timp în care nu se administrează nimic copilului (în acest interval, se vor aduna cearceafurile, hainele murdărite cu vărsătura celui mic). Abia după aceea, se vor administra lichide timp de o oră, câte cinci ml la cinci minute, pe ceas. Lichidele sunt săruri de rehidratare orală, suc de mere proaspăt stors, zeamă de compot sau ceai îndulcit. Reţineţi! Nu se dă niciodată în rehidratare apă simplă, pentru că determină risc de hipoglicemie: copilul este moale, nu se poate ridica din pat. După prima oră de rehidratare se încearcă toleranţa digestivă cu un sticks, un biscuit simplu sau pesmet. Dacă le tolerează pe acestea, este clar că se va reintra treptat în regimul adaptat vârstei. Mare atenţie! Dacă cel mic varsă iar în timpul rehidratării, se vor relua paşii de la momentul zero.





De asemenea, în caz de obstrucţie nazală, nu este necesar antibiotic sau antitermic. Spray-urile nazale cu apă de mare, serul fiziologic sunt foarte utile în ameliorarea agitaţiei sugarului.





„Am înşirat mai sus câteva măsuri pe care părintele trebuie să le ia acasă, când copilul este bolnav. Şi eu sunt părinte, şi eu am trăit spaime cumplite lângă copilul meu bolnav şi am căutat ajutorul şi susţinerea colegilor mei, aflaţi la locul de muncă. În concluzie, oricât ar fi de înspăimântător ceea ce apare în viaţa copilului propriu, o atitudine echilibrată a părintelui rezolvă situaţia până când se poate cere ajutorul specializat. De multe ori spun, panica părintelui lasă copilul fără sprijin, atunci când are cea mai mare nevoie. De aceea, panica este de evitat în orice împrejurare”, a adăugat medicul. Pentru alte sfaturi medicale, consultaţii, puteţi lua legătura cu dr. Ionela Popescu, sunând la numărul de telefon 0720. 507. 505. Până atunci, vă dorim multă sănătate!