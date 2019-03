Sănătate prin alimentaţia de primăvară: legume şi fructe de sezon

Sănătate prin alimentația de primăvară: legume și fructe de sezon

Primăvara este anotimpul schimbărilor semnificative atât în jurul nostru, cât și în propriul organism, de aceea alimentația este extrem de importantă. Explozia de lumină, căldură, amestecul de parfumuri și culori, miracolul învierii naturii se reflectă prin adaptarea propriului organism la aceste condiții.







Această adaptare are loc cu atât mai rapid în beneficiul nostru, cu cât suntem mai bine informați și reușim să aplicăm câteva noțiuni simple, la îndemână, pentru ca trecerea de la anotimpul rece la cel cald să nu ne dăuneze în vreun fel, ba dimpotrivă, să ne ajute. Primăvara vine în întâmpinare cu fructele și legumele de sezon care sunt înarmate cu un arsenal impresionant de vitamine, oligoelemente și o serie întreagă de principii nutritive cu rol țintit de fortificare, de creștere a rezistenței organismului. Răspunsul la întrebarea „Cum și ce mâncăm în acest sezon?” se află în jurul nostru.







Dacă ne oprim și analizăm calitățile nutritive ale fructelor și legumelor de sezon vom rămâne impresionați de proprietățile lor nutritive, dar și terapeutice și adaptative la noile condiții.







O primă indicație ar fi să folosim cât putem verdețurile care cresc spontan imediat de cum dă căldura - urzica, bănuțeii, leurda.

Ele sunt alimente-medicament, folosite în preparate culinare, dar și sub forme farmaceutice cu indicații pentru diferite afecțiuni.

În acest caz, avem certitudinea, în primul rând, că nu sunt modificate genetic și nu s-au folosit nici îngrășăminte.

Toate aceste ierburi de primăvară au pe lângă rolul vitaminizant, un rol depurativ, de detoxifiere, de drenare a căilor biliare și urinare, de curățare a pereților vaselor sangvine, chiar rol antiinfecțios.







De proprietățile lor pot profita pacienții cu afecțiuni hepatice, renale, cu dislipidemii, cu afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni reumatice, afecțiuni respiratorii de tip bronșite, astm bronșic, pacienții cu diferite alergii, chiar și cei cu alergii de primăvară, pentru că este întărită imunitatea.







Au și un puternic rol antidepresiv, ajutând să trecem mai repede peste așa-zisa astenie de primavară, care este, de fapt, reacția adaptativă a sistemului nervos și a organismului în ansamblu la schimbarea de anotimp.







Verdețurile ca mărarul sau pătrunjelul sunt o sursă importantă de vitamina C. 100 grame mărar conțin 100 mg vitamina C, iar 100 grame pătrunjel conțin 100 mg vitamina C, necesarul zilnic fiind de 40 mg.







Au rol în reglarea funcțiilor glandelor tiroidă și suprarenale, în cataractă sau retinopatii degenerative, având un puternic rol antioxidant.







Aceleași proprietăți benefice le au și alte verdețuri cum ar fi spanacul. Acesta are o importantă sursă de fier, magneziu și oligoelemente.