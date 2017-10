Sălile de operaţie de la Chirurgie nu au fost renovate niciodată

Sălile de operație de la Chirurgie nu au fost renovate niciodată

Reprezentanții Spitalului Județean își propun, pentru acest an, reabilitarea Secțiilor de Ortopedie și de Chirurgie, dar în mod special a blocurilor operatorii aferente acestor secții. Dr. Cătălin Grasa, medic-șef Chirurgie, ne-a declarat că această renovare este necesară, pentru a îmbunătăți condițiile în care sunt efectuate intervențiile chirurgicale în spitalul constănțean. „Blocurile operatorii nu au fost mo-dernizate de când a fost spitalul înfiin-țat, adică din 1969. Au fost igienizate, dar nu au fost reabilitate. Se va menține aceeași structură, dar vor fi actualizate circuitele”, a arătat medicul. În prezent, igiena nu este punctul forte al blocurilor operatorii: aici se găsesc calorifere ruginite, gresie și faianță montate în urmă cu mai bine de 40 de ani, aparatură medicală care nu mai funcționează. „Este necesară și înnoirea tehnicii. Avem probleme cu echipamentul de explorare a căilor biliare. Avem un colangioscop care nu mai funcționează de aproape un an. În lipsa acestuia, apelăm la endoscopul colegilor de la Gastroenterologie”, a afirmat dr. Grasa. Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, a subliniat că reabilitarea sălilor de operație și a celor două secții este o prioritate. Rămâne însă ca și Ministerul Sănătății să aloce banii necesari. „Investiția este de 30 de milioane de lei, am înaintat documentația către minister. Consiliul Județean ne-a dat asigurări că pune la dispoziție o bună parte din bani. Dacă nu primim bani de la minister, reparăm o singură secție”, a afirmat managerul.