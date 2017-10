Salata verde previne îmbătrânirea

Joi, 21 Februarie 2008

Salata constituie un aliment de împrospătare, de revigorare și de curățire a organismului. Salata verde stimulează pofta de mâncare, din cauza gustului său amărui. Substanțele cu gust amărui din frunzele salatei au proprietăți miraculoase. Stimulează și drenează ficatul, intensifică tranzitul intestinal, curăță vasele de sânge și reglează activitatea anumitor glande endocrine. În frunzele de salată se găsesc numeroase săruri minerale cum ar fi iodul, magneziul, fosforul, cuprul, arsenicul, toate cu rol important în desfășurarea normală a proceselor metabolice. Sărurile de iod au efect anti-sclerotic și asigură funcționarea normală a glandelor tiroide, mai ales la persoanele vârstnice. Sărurile de iod previn și combat reumatismul, îmbătrânirea precoce a țesuturilor, iar pe copii îi ajută la creștere. Sărurile de magneziu din salată întârzie îmbătrânirea și combat cancerul, iar cele de cupru influențează funcționarea normală a sistemului nervos. În afara sărurilor minerale, salata mai conține vitaminele A, B, C, D și E. Clorofila din salată are rol antianemic. Salata consumată seara contribuie la combaterea stresului acumulat în timpul zilei și are calitatea de a induce somnul fizic. De asemenea, are efect afrodisiac. Consumul unei cantități mari de salată verde facilitează eliminarea toxinelor, mai ales prin intestinul gros. Secretul reușitei tratamentului cu salată pentru diferite afecțiuni este să mâncați o cantitate suficientă zilnic și să beți multe lichide. Totuși, specialiștii atrag atenția că un consum excesiv de salată verde poate provoca amețeli și dureri ale globilor oculari.