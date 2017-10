"Să vă ia naiba! Dacă am născut prin cezariană nu înseamnă că îmi este uşor" / O proaspătă mămică a răbufnit, după valul de critici

8

Cezariana

Am nascut prin cezariana dupa ce am avut contractii timp de 36 de ore si am miopie nu a fost alegerea mea ci a doctorului pentru ca dupa atat timp aveam dilatatie de 4 cm si acum ma gandesc ca era mai simplu daca nu era cezariana la ce dureri am I avut dupa contractiile din timpul travaliului au fost floare la ureche. Dupa operatie timp de aproape 2 saptamani a fost un chin sa ma intorc pe o parte si sa merg iar fetita ma chinuiam sa o tin de durere. Cine zice ca e floare la ureche cezariana se inseala amarnic e mai usor natural dar acum depinde de organism nu oricine poate naste normal iar eu am avut ghinion si cu operatia pentru ca am facut alergie la firele cu care am fost cusuta la exterior si a fost foarte aiurea sa ma duc la spital timp de 2 saptamani dupa externare pentru a mi se stoarce operatia de lichid si a fi pansata pentru ca mi se faceau tot timpul gauri in operatie ca sa se elimine orice lichid si urlam de durere.