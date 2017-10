Să-l ajutăm pe Gabriel să se facă mare!

Este un copil senin și isteț, care visează să devină pilot de Formula 1 sau fotbalist și are o mulțime de planuri de viitor. Merge zilnic la școală, vine acasă și își face lecțiile, se uită la desene animate, intră pe calculator și își îngrijește ursuleții de pe jocul preferat webkings, se joacă cu cățelușa Ida și cu prietenii săi. Gabriel este un copil firav, cu buzele arse de la tratamentul cu citostatice pe care îl urmează și cu fața ușor defor-mată din pricina unei pareze mai vechi și a unei operații suportate la pleoapă în anul 2009. Are o tumoră de fosă posterioară, ependinom papilar BR II - operat, drenaj ventriculo-piritoneal și a suferit până în prezent, trei intervenții chirurgicale și ani buni de chimioterapie. Două dintre operații au fost efectuate în România, la București, și una în Germania, la Spitalul Charite International, Clinica Virchow, Berlin. O perioadă, rezultatele au fost încurajatoare și familia a crezut că problema copilului s-a rezolvat. Din nefericire, medicii germani le-au dat o veste rea: tumora copilului a recidivat. Gabriel este din nou sub tratament, face săptămânal analize și o dată la trei luni trebuie să meargă la control în Germania. Din cei opt ani de viață, băiețelul a petrecut trei în Germania, prin spitale. A început deja să învețe limba germană. Nu se mai teme de medic, stă nemișcat la RMN și suportă cu stoicism toate tratamentele și operațiile la care este supus. Visează să fie pilot de Formula 1 Mama, bunicul și bunica se zbat din răsputeri să strângă banii necesari pentru deplasarea în Germania a copilului și a mamei, pentru cazare și procedurile efectuate. Organizația nonguvernamentală World Vision și Loteria Română i-au întins o mână de ajutor lui Gabriel și au suportat, până acum, mare parte din costurile analizelor, tratamentelor și operațiilor. Însă, pentru salvarea băie-țelului mai este nevoie de mulți bani. „Îmi plac mult cursele de mașini și vreau să fiu pilot de Formula 1 sau fotbalist. Vreau să merg la carting și să îmi cumpăr, când mă fac mare, două mașini românești”, își face planuri Gabriel. Și noi ne putem alătura Loteriei Române și World Vision pentru a-l ajuta pe Gabriel să se facă mare…