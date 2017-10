Să-l ajutăm pe Daniel să trăiască, să alerge cu picioruşele goale pe plajă

Apel la solidaritate

Să-l ajutăm pe Daniel să trăiască, să alerge cu piciorușele goale pe plajă

Un băiețel de un anișor are nevoie urgentă de ajutor, pentru a fi supus unui transplant de timus. Este singura cale pentru a-i fi salvată viața, dar intervenția poate fi realizată doar în Marea Britanie, iar costurile au fost estimate la peste 300.000 de lire sterline, sumă colosală pentru veniturile părinților. Pe 9 iulie, Daniel Pîrvu a împlinit un anișor de viață. Un an pe care și l-a petrecut mai mult pe paturile de spital, fiind „chinuit” pentru a-i fi găsite o venă, de unde să i se mai ia sânge pentru încă o analiză medicală sau pentru a-i face o injecție. Coșmarul pe care-l trăiește micuțul și părinții lui a început în decembrie 2012, chiar de Sfântul Daniel, povestește mama lui, Stela Pîrvu. „Îmi amintesc prima zi de viață a lui Daniel, pe 9 iulie 2012. Ce învăl-mășeală de sentimente năvălesc în suflet când îți vezi copilul pentru prima dată: bucurie, emoție, teamă, iubire, dar mai ales speranță. Speranța că totul va fi bine, că micuțul va crește mare și sănătos (…) Mă gândeam oare cum va fi? Ce personalitate va avea? Care va fi jocul lui preferat? (…) Un vis și apoi… visul s-a transformat în coșmar. Pe 17 decembrie 2012, chiar de Sfântul Daniel și de ziua de naștere a soțului, m-am internat în spital cu Daniel, deoarece avea febră foarte mare, vărsături, scaune lichide, tuse.Daniel a avut de la naștere reflux gastro-esofagian, cu particularitatea că vărsa pe fosele nazale după fiecare masă, existând mereu pericolul să aspire în plămâni, ceea ce s-a și întâmplat”, își amin-tește mama băiețelului.După puțin timp, starea copilului s-a agravat, infecțiile pă-reau să scape de sub control, iar analizele au evidențiat un diagnostic dificil: sindromul DiGeorge.Transplant de timus în Marea BritanieAcest sindrom afec-tează unul din 4.000 de bebeluși. Apare în timpul dezvoltării intrauterine, din cauza unei mutații genetice și afectează dezvoltarea. Concret, micuții nu au niciun fel de imunitate, iar șansele de supraviețuire sunt minime, din cauza virozelor și infecțiilor, de altfel ino-fensive pentru alți copii. În prezent, tratamentele s-au do-vedit insuficiente în lupta cu boala. S-a găsit, însă o soluție, disponibilă în Marea Britanie. Este vorba despre un transplant de timus (acesta este o glandă cu secreție internă, așezată în partea superioară a toracelui și influențează creșterea organismului în primii ani de viață, ulterior atrofiin-du-se; copiii cu sindrom DiGeorge nu au această glandă!). Medicii de la Great Ormond Street Hospital, din Londra, și-au dat acordul pentru realizarea intervenției, dar costurile pe care le implică sunt foarte ridicate pentru posibilitățile familiei. Suma necesară a fost estimată la 304.200 de lire sterline, cu mențiunea că mai poate crește, dacă se mai așteaptă mult timp. De altfel, deoarece în ultima perioadă starea copilului s-a înrăutățit, este nevoie de o intervenție urgentă și de ajutorul a câți mai mulți oameni mărinimoși.Cum îl putem ajuta?Persoanele fizice care doresc să doneze au la dispoziție conturile deschise pe numele mamei lui, Stela Andreea Pârvu, la Raiffeisen Bank București. Cont bancar în lei: RO42RZBR0000060012754458; cont bancar în euro:RO08RZBR0000060015603184; cont bancar în dolari americani: RO39RZBR0000060015845320. Pentru donații din străinătate codul SWIFT este RZBRROBU. Și reprezentanții firmelor pot da o mână de ajutor. Prin încheierea unui contract de sponsorizare cu Fundația PAVEL, care sprijină strângerea de fonduri pentru micuțul Daniel, firmele pot direcția 20% (sau o parte din suma respectivă) din impozitul pe profit datorat statului către cazul lui Daniel, fără să implice alte costuri. Mai multe detalii despre cum puteți face o donație, dar și cu privire la evoluția stării de sănătate a micuțului Daniel, puteți obține la telefon 0722.211.254 (Silviu Pîrvu, tatăl lui Daniel), la e-mail silviu_pirvu@ yahoo.com sau de pe pagina web danielpirvu.ro. „Ajutați-ne să-l vedem cum va crește frumos, cum va aștepta cu sufletul la gură de Crăciun să vină Moșul cu jucării, cum va zburda cu piciorușele goale prin iarba umedă, undeva la țară, la munte sau pe plajă…”, este rugămintea adresată de mama băiețelului bolnav.